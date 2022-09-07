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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Контрнаступление украинских защитников стало неожиданным для оккупантов — Гайдай

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Россияне не ожидали контрнаступления ВСУ на Донбассе
Россияне не ожидали контрнаступления ВСУ на Донбассе
Фото: ЕРА

Российские оккупанты верят собственной пропаганде, поэтому не видят реальности. Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Донбассе стало для российских солдат неожиданностью. Об этом 7 сентября сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телеканала "Настоящее время".

Гайдай сказал, что не может раскрывать подробности военной операции, которая идет сейчас в Луганской области, призвал сохранять информационную паузу и дождаться официальной информации от Генерального штаба, однако отметил, что у ВСУ "есть определенные успехи".

Также глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты пытаются усиливать группировку своих войск в Луганской области.

"Они [россияне] пытаются усиливаться, создают 3-й армейский корпус, чтобы срочно пополнить этими резервами те подразделения, которые очень сильно пострадали при наступлении ВСУ", — сказал Гайдай.

По его словам, в Луганской области сейчас продолжается партизанское движение, а ВСУ с помощью западного вооружения уничтожают как казармы с личным составом солдат РФ, так и склады с боекомплектами для артиллерии.

6 сентября Гайдай сообщил, что в течение 5 сентября ВСУ продвинулись на несколько сотен метров в Луганской области.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, рассказал Гайдай 17 июля.

13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, Донбасс, военные, партизаны, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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