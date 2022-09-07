Контрнаступление украинских защитников стало неожиданным для оккупантов — Гайдай

Гайдай сказал, что не может раскрывать подробности военной операции, которая идет сейчас в Луганской области, призвал сохранять информационную паузу и дождаться официальной информации от Генерального штаба, однако отметил, что у ВСУ "есть определенные успехи".

Также глава Луганской ОВА сообщил, что оккупанты пытаются усиливать группировку своих войск в Луганской области.

"Они [россияне] пытаются усиливаться, создают 3-й армейский корпус, чтобы срочно пополнить этими резервами те подразделения, которые очень сильно пострадали при наступлении ВСУ", — сказал Гайдай.

По его словам, в Луганской области сейчас продолжается партизанское движение, а ВСУ с помощью западного вооружения уничтожают как казармы с личным составом солдат РФ, так и склады с боекомплектами для артиллерии.

6 сентября Гайдай сообщил, что в течение 5 сентября ВСУ продвинулись на несколько сотен метров в Луганской области.