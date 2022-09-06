ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров – Гайдай

По его словам, украинские защитники не только отбивают атаки российских войск, но и понемногу теснят врага.

"Луганская область держится. Несколько сотен метров за вчерашний день добавилось, которые наши военные контролируют. Были отбиты атаки и произошло определенное продвижение. Там закрепились наши защитники", – сказал Гайдай.

Также он отметил, что большое количество "хлопков" произошло на территории зданий, которые занимали оккупанты в Луганской области.

"Это склады БК, техника и личный состав. За прошедшую неделю россияне потеряли 400 человек личного состава в разных местах и где-то около сотни единиц находившейся там техники. Надеюсь, в ближайшее время мы услышим еще хорошие новости от наших защитников", – сказал Гайдай.

5 сентября глава Луганской ОВА отметил, что местные оккупанты и коллаборанты рассказывают местным жителям, что осенью сюда придут ВСУ. По его мнению, ключевой этап деоккупации Луганской области начнется с изюмского направления.