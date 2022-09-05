Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт – Гайдай

"Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт. После победы мы не сможем полноценно восстановить угольную промышленность области", – написал он.
Глава обладминистрации подчеркнул, что восстановление других промышленных предприятий региона "будет происходить по современным стандартам".
"Мы откажемся от "советчины". Луганская область продолжит развивать свой промышленный потенциал. Но сначала – победа", – объяснил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных, а на оккупированных территориях Украины в оккупационную армию забирают украинцев.
На 4 сентября, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составили около 49 500 человек личного состава.