Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт – Гайдай

"Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт. После победы мы не сможем полноценно восстановить угольную промышленность области", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что восстановление других промышленных предприятий региона "будет происходить по современным стандартам".

"Мы откажемся от "советчины". Луганская область продолжит развивать свой промышленный потенциал. Но сначала – победа", – объяснил Гайдай.

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