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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт – Гайдай

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Угольную промышленность придется восстанавливать, отметил Гайдай
Угольную промышленность придется восстанавливать, отметил Гайдай
Фото: ЕРА

Российские оккупанты затопили шахты на захваченной территории Луганской области. Об этом сообщил 4 сентября в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне затопили луганские шахты, а горняков забрали на фронт. После победы мы не сможем полноценно восстановить угольную промышленность области", – написал он.

Глава обладминистрации подчеркнул, что восстановление других промышленных предприятий региона "будет происходить по современным стандартам".

"Мы откажемся от "советчины". Луганская область продолжит развивать свой промышленный потенциал. Но сначала – победа", – объяснил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

В августе на Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. 

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных, а на оккупированных территориях Украины в оккупационную армию забирают украинцев.

На 4 сентября, по данным Генштаба ВСУ, потери российских войск в Украине составили около 49 500 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, армия, уголь, война, шахты, оккупация, вторжение, Сергей Гайдай, украинцы, война России против Украины, потери России, российские оккупанты, восстановление
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