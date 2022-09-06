Оккупанты в Луганской области утешают местных жителей приближением ВСУ – Гайдай

По его словам, в городе Кременная Луганской области в течение нескольких дней было уничтожено около 400 российских оккупантов и 100 единиц техники. Гайдай сказал, что в Луганской области появились "первые ласточки" будущих добрых новостей", которые могут касаться деоккупации региона.

Гайдай отметил, что "местные гауляйтеры" в Северодонецке, Лисичанске и других временно оккупированных городах области рассказывают жителям, что осенью сюда придут Вооруженные силы Украины.

"Россияне уже чувствуют, что скоро будут бежать с нашей земли, и на вопрос жителей о помощи отвечают, что "скоро придут украинцы, они вам и помогут", – написал Гайдай в Telegram.

Ранее глава Луганской ОВА сообщил, что во временно оккупированном Лисичанске россияне "воспитывают" украинцев голодом, заставляя целыми днями стоять в унизительных очередях за хлебом.