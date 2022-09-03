"Последние дни были "яркими". Гайдай заявили, что ВСУ уничтожили в Кременной около 300 оккупантов

По его словам, кроме почти 50 тыс. погибших захватчиков, в число российских потерь могут входить еще около 100 тыс. раненых военных.
"Последние несколько дней были "яркими" в Кременной. В результате многочисленной "бавовны" на концерт [умершего российского певцы Иосифа] Кобзона пошли около 300 рашистов вместе с техникой", – написал Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил Гайдай 17 июля.
13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.