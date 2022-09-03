Андрющенко показал новые знаки на технике оккупантов. В книгах о Гарри Поттере похожим обозначали преступления

"Относительно движения техники через Мариуполь. Наше сопротивление Мариуполя метко заметило, что вся техника имеет новые обозначения, похожие на перевернутые Дары Смерти в Гарри Поттере. Эту отметку расследователи замечали при переброске по России 3-го армейского корпуса", – написал он.

Советник мэра отметил, что аналитики предполагали, что этот корпус оккупантов направят "в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания [президента России Владимира] Путина о выходе на границу области до 15 сентября".

"Таким образом, сейчас видим, что большая часть техники с такими обозначениями не остается в области. Необычная активность перемещения третий день подряд. Без выводов. Просто наблюдение", – объяснил Андрющенко.

Он также показал фото знаков.

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