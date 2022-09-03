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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко показал новые знаки на технике оккупантов. В книгах о Гарри Поттере похожим обозначали преступления

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Техника с новыми знаками идет через Мариуполь, отметил советник мэра
Техника с новыми знаками идет через Мариуполь, отметил советник мэра
Фото: ЕРА (архив)

На технике российских оккупантов, которая следует через захваченный ими Мариуполь Донецкой области, нарисован знак, похожий на тот, который был в книгах о Гарри Поттере. Об этом 3 сентября сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Относительно движения техники через Мариуполь. Наше сопротивление Мариуполя метко заметило, что вся техника имеет новые обозначения, похожие на перевернутые Дары Смерти в Гарри Поттере. Эту отметку расследователи замечали при переброске по России 3-го армейского корпуса", – написал он.

Советник мэра отметил, что аналитики предполагали, что этот корпус оккупантов направят "в Донецкую область для усиления наступления и выполнения указания [президента России Владимира] Путина о выходе на границу области до 15 сентября".

"Таким образом, сейчас видим, что большая часть техники с такими обозначениями не остается в области. Необычная активность перемещения третий день подряд. Без выводов. Просто наблюдение", – объяснил Андрющенко.

Он также показал фото знаков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Гарри Поттер и Дары Смерти" – заключительная, седьмая книга из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Вышла в 2007 году.

"Гарри Поттер вики" пишет, что в символе Даров Смерти треугольник означает Мантию-невидимку, круг – Воскрешающий камень, а линия – Бузинную палочку. Позже этот знак присвоил себе темный колдун Геллерт Грин-де-Вальд, сделав это символ знаком своих преступлений.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Джоан Роулинг, Мариуполь, военная техника, книги, вторжение, Гарри Поттер, советник, российская агрессия, война России против Украины, Петр Андрющенко, вторжение России в Украину
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