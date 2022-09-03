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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские защитники на юге взяли в плен трех россиян и захватили технику оккупантов – ОК "Юг"

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Ракетно-артиллерийские подразделения за сутки выполнили на юге Украины более 400 артиллерийских заданий
Ракетно-артиллерийские подразделения за сутки выполнили на юге Украины более 400 артиллерийских заданий
Фото: 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка / Facebook

2 сентября украинские защитники взяли в плен трех российских оккупантов на юге Украины. Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг", опубликованной в Facebook.

В сводке говорится, что ситуация на юге стабильно сложная, но контролируемая. 

"Продолжаются позиционные бои, наш огневой отпор не позволяет противнику удерживать занятые позиции. Их попытки продвинуться вперед прямо противоположны желанию бросить все и вернуться домой. Взяты в плен три представителя российских оккупационных войск, захвачены два танка Т-62, боевая машина десанта, БТР-82, а также много коллективного и стрелкового оружия с боекомплектом", – сказал спикер ОК Владислав Назаров. 

Он сообщил, что оккупанты за прошлые сутки нанесли восемь ударов по позициям ВСУ на юге, в ответ украинская боевая авиация нанесла 22 удара по российским войскам, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 400 артиллерийских заданий. 

"Засвидетельствовано исключение из списков потенциальной мощи "длинной армии мира" 106 рашистов и шесть десятков единиц вражеской техники, среди них 14 танков Т-72 и Т-62, гаубица "Мста-Б", авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка "Ураган", три пушки-гаубицы 152 калибра, мобильный миномет 120 калибра, два беспилотных разведчика и 35 единиц авто-бронетехники. Прицельным огнем поражены командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады рашистов в Снегиревке [Николаевской области], понтонная переправа близ Казацкого, три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах, плюс два пункта боеснабжения", – сообщили в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/593247028948846/

Контекст:

Всего за последние сутки боевая авиация ВСУ выполнила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, сообщили в Генштабе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, авиация, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, миномет
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