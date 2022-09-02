ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Киеве в макулатуру сдали 25 тонн российских книг, на вырученные деньги помогут Вооруженным силам Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собрано около 48 тыс. книг, отметили в Киевсовете
Собрано около 48 тыс. книг, отметили в Киевсовете
Фото: kmr.gov.ua

В Киеве муниципальный книжный магазин "Сяйво книги" собрал у жителей столицы почти 25 тонн российских книг, макулатуру передали на переработку. Об этом со ссылкой на коммунальное предприятие "Городской магазин" проинформировал 2 сентября Киевский городской совет.

Было собрано примерно 48 тыс. книг, за них было получено почти 98 тыс. грн, отметили на предприятии.

"Совместными усилиями удалось собрать эти средства для нужд украинских бойцов, планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже отправлен, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг. Предлагаем жителям приобщаться и приносить книги, которым уже не место в домашних библиотеках", – объяснили в КП.

По данным мэрии, за полтора месяца более 1700 киевлян "несли книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненных книгами автомобилях, отправляли на такси или отправляли их по почте".

В "Городском магазине" пообещали скидку 10% на покупку новых книг всем, кто "принесет и сдаст российскую книгу" на улицу Большую Васильковскую, 6.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, такси, книги, деньги, батальон, ВСУ, автомобиль, магазин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
"Высаживается российский десант". Жена Арестовича рассказала, как вместе с сыном покидала Киев в первый день войны
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
Пугачева: Что первым делом захотелось сделать после возвращения? Морду набить одному человеку
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мы выехали из Ирпеня с 40 котами". Врач Амосова рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Филолог Авраменко позировал в спортзале
Филолог Авраменко позировал в спортзале
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (58594)
2
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (46664)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (45344)
4
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве (37176)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (36062)
6
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (27459)
7
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25486)
8
Постройневшая Тина Кароль снялась в прозрачном мини-платье с глубоким декольте. Видео (23913)
 
 
 
 