В Киеве в макулатуру сдали 25 тонн российских книг, на вырученные деньги помогут Вооруженным силам Украины

Было собрано примерно 48 тыс. книг, за них было получено почти 98 тыс. грн, отметили на предприятии.

"Совместными усилиями удалось собрать эти средства для нужд украинских бойцов, планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже отправлен, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг. Предлагаем жителям приобщаться и приносить книги, которым уже не место в домашних библиотеках", – объяснили в КП.

По данным мэрии, за полтора месяца более 1700 киевлян "несли книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненных книгами автомобилях, отправляли на такси или отправляли их по почте".

В "Городском магазине" пообещали скидку 10% на покупку новых книг всем, кто "принесет и сдаст российскую книгу" на улицу Большую Васильковскую, 6.