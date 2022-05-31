Российская прокуратура проверит содержание книг "русофобского автора" Гордона – депутат от "Единой России"

Депутат назвала Гордона "русофобским автором" и сообщила, что обратилась по поводу содержания его книг в прокуратуру.
"Сегодня прокуратура подтвердила, что проведет проверку на соответствие законодательству книг Гордона. Если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом", – написала Занко.
В конце апреля такое же поручение следователям центрального аппарата Следственного комитета России дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
Сам журналист сказал, что и уголовное дело, и внесение в список террористов и экстремистов, и проверку его книг в РФ воспринимает только как сигнал, что он качественно делает свою журналистскую работу.
"Там у них, наверное, решены все вопросы, он книги Гордона решил проверить... Скоро будут жечь, наверное, на кострах, как жгли книги великих писателей", – заявил Гордон.
Гордон с начала полномасштабного российского вторжения регулярно записывает видеообращения с осуждением российской агрессии и разоблачает российскую пропаганду в соцсетях.
21 марта Следком России сообщил, что возбудил против Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".
Журналист назвал возбуждение уголовного дела против него "замечательным событием". "Это говорит о том, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно", – отметил журналист. В своем заявлении он еще раз подчеркнул, что это Российская Федерация, а не Украина, совершает военные преступления, убивает граждан Украины и разрушает украинские города.
После возбуждения уголовного дела журналиста внесли в перечень организаций и физических лиц, которых в России считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.