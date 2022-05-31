Российская прокуратура проверит содержание книг "русофобского автора" Гордона – депутат от "Единой России"

Гордон сказал, что уголовное дело и проверку его книг в РФ воспринимает как сигнал, что он качественно делает журналистскую работу Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Депутат назвала Гордона "русофобским автором" и сообщила, что обратилась по поводу содержания его книг в прокуратуру.

"Сегодня прокуратура подтвердила, что проведет проверку на соответствие законодательству книг Гордона. Если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом", – написала Занко.

В конце апреля такое же поручение следователям центрального аппарата Следственного комитета России дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Сам журналист сказал, что и уголовное дело, и внесение в список террористов и экстремистов, и проверку его книг в РФ воспринимает только как сигнал, что он качественно делает свою журналистскую работу.

"Там у них, наверное, решены все вопросы, он книги Гордона решил проверить... Скоро будут жечь, наверное, на кострах, как жгли книги великих писателей", – заявил Гордон.