ГОРДОН
 
 
МИР

Российская прокуратура проверит содержание книг "русофобского автора" Гордона – депутат от "Единой России"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гордон сказал, что уголовное дело и проверку его книг в РФ воспринимает как сигнал, что он качественно делает журналистскую работу
Гордон сказал, что уголовное дело и проверку его книг в РФ воспринимает как сигнал, что он качественно делает журналистскую работу
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Российская прокуратура проверит книги украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на соответствие российскому законодательству. Об этом 30 мая в Telegram написала депутат Госдумы РФ от "Единой России" Ольга Занко.

Депутат назвала Гордона "русофобским автором" и сообщила, что обратилась по поводу содержания его книг в прокуратуру.

"Сегодня прокуратура подтвердила, что проведет проверку на соответствие законодательству книг Гордона. Если проверка подтвердит этот факт, книги могут быть признаны экстремистскими судом", – написала Занко.

В конце апреля такое же поручение следователям центрального аппарата Следственного комитета России дал глава ведомства Александр Бастрыкин.  

Сам журналист сказал, что и уголовное дело, и внесение в список террористов и экстремистов, и проверку его книг в РФ воспринимает только как сигнал, что он качественно делает свою журналистскую работу. 

"Там у них, наверное, решены все вопросы, он книги Гордона решил проверить... Скоро будут жечь, наверное, на кострах, как жгли книги великих писателей", – заявил Гордон.

Контекст:

Гордон с начала полномасштабного российского вторжения регулярно записывает видеообращения с осуждением российской агрессии и разоблачает российскую пропаганду в соцсетях. 

21 марта Следком России сообщил, что возбудил против Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Журналист назвал возбуждение уголовного дела против него "замечательным событием". "Это говорит о том, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно", – отметил журналист. В своем заявлении он еще раз подчеркнул, что это Российская Федерация, а не Украина, совершает военные преступления, убивает граждан Украины и разрушает украинские города. 

После возбуждения уголовного дела журналиста внесли в перечень организаций и физических лиц, которых в России считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, книги, Генпрокуратура РФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
  Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (166219)
2
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (64736)
3
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (43857)
4
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (35433)
5
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (32204)
6
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (27005)
7
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (24550)
8
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23619)
 
 
 
 