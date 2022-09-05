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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты "воспитывают" украинцев голодом, заставляя целыми днями стоять в очередях за хлебом — Гайдай

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Российская военная техника на улицах временно оккупированного Лисичанска
Российская военная техника на улицах временно оккупированного Лисичанска
Фото: ЕРА

Жители временно оккупированного Лисичанска Луганской области целыми днями вынуждены стоять в длинных очередях за хлебом. Об этом 5 сентября сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, жители Лисичанска вынуждены "унижаться за буханку хлеба".

"В XXI веке это не поддается пониманию. Мы имели все: могли выбирать и получать нужное в любое время. Никто и никогда не мог подумать, что за буханку хлеба надо будет унижаться перед кем-то", – написал Гайдай.

Он отметил, что во временно оккупированной российскими войсками Луганской области "произошло возвращение в 1930-е годы".

"Нашу цветущую область вернули почти на 100 лет назад. Россияне издеваются над людьми и думают, что наказания не будет. Наказание всех догонит", – написал глава Луганской ОВА.

В подтверждение своих слов Гайдай процитировал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского вечером 4 сентября, который сообщил об освобождении Вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов на юге и востоке страны.

"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. [...] 54-я бригада на направлении Лисичанск – Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты", – сказал Зеленский.

Контекст:

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".

Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, Лисичанск, Сергей Гайдай, голод, украинцы, война России против Украины, очереди, население
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