Оккупанты "воспитывают" украинцев голодом, заставляя целыми днями стоять в очередях за хлебом — Гайдай

По его словам, жители Лисичанска вынуждены "унижаться за буханку хлеба".
"В XXI веке это не поддается пониманию. Мы имели все: могли выбирать и получать нужное в любое время. Никто и никогда не мог подумать, что за буханку хлеба надо будет унижаться перед кем-то", – написал Гайдай.
Он отметил, что во временно оккупированной российскими войсками Луганской области "произошло возвращение в 1930-е годы".
"Нашу цветущую область вернули почти на 100 лет назад. Россияне издеваются над людьми и думают, что наказания не будет. Наказание всех догонит", – написал глава Луганской ОВА.
В подтверждение своих слов Гайдай процитировал видеообращение президента Украины Владимира Зеленского вечером 4 сентября, который сообщил об освобождении Вооруженными силами Украины нескольких населенных пунктов на юге и востоке страны.
"Хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады теробороны, которые обеспечивали результат в Донецкой области: освобожден населенный пункт. [...] 54-я бригада на направлении Лисичанск – Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты", – сказал Зеленский.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. 1 августа Гайдай отмечал, что оккупировать небольшую часть Луганской области россияне "уже почти месяц не в состоянии".