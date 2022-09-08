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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали деоккупацию и нужды войска

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Президент 8 сентября собрал ставку верховного главнокомандующего
Президент 8 сентября собрал ставку верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

"Участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи. Кроме того, проанализировали состояние материально-технического обеспечения подразделений и определили актуальные нужды войска", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими военными формированиями государства.

На заседании 4 августа Зеленский напомнил руководителям сектора безопасности и обороны о персональной ответственности за выполнение приказов и директив верховного главнокомандующего Украины.

16 августа президент изменил состав ставки, а на заседании обсуждали вопрос обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами

4 сентября на заседании обсуждали оперативную ситуацию вдоль всей линии фронта и успехи ВСУ.

Теги: Алексей Резников, Дмитрий Кулеба, Сергей Литвинов, Владимир Зеленский, война России против Украины, Денис Монастырский, Андрей Ковальчук, Валерий Залужный, Юрий Лебедь, Алексей Данилов, Александр Кубраков, Роман Машовец, Кирилл Буданов, Александр Сырский, деоккупация, Виктор Хоренко, контрнаступление
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