Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсуждали деоккупацию и нужды войска

"Участники заседания рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи. Кроме того, проанализировали состояние материально-технического обеспечения подразделений и определили актуальные нужды войска", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками оперативного командования "Запад" Сергей Литвинов и командующий войсками оперативного командования "Юг" Андрей Ковальчук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)