"Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил". Минобороны Украины предупредило оккупантов, что в Крыму будет "очень жарко"

В Минобороны Украины призвали оккупантов готовиться к побегу из Крыма вплавь Фото: EPA

"Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко. Время российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннесса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", – сказано в сообщении.

7 сентября Украина впервые открыто признала, что ВСУ наносили удары по российским военным объектам в Крыму. Ранее украинские военные и представители украинской власти неоднократно заявляли, что Крымский мост, соединяющий полуостров с РФ, станет целью для ВСУ и должен быть разрушен.

Кроме того, в опубликованной 7 сентября статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского содержится прогноз о том, что после деоккупации Украиной Крыма конфликт с РФ не закончится.

The weather forecast says it is going to be very hot in Crimea.

It's time for the rus invaders to prepare for a swim. It takes a lot of strength to swim to Sochi or Yeysk.

BTW the Guinness Book of World Records may include a new record for the longest open water swim. — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 7, 2022