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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил". Минобороны Украины предупредило оккупантов, что в Крыму будет "очень жарко"

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В Минобороны Украины призвали оккупантов готовиться к побегу из Крыма вплавь
В Минобороны Украины призвали оккупантов готовиться к побегу из Крыма вплавь
Фото: EPA

Пресс-служба Министерства обороны Украины 7 сентября в Twitter призвала российских оккупантов быть готовыми добираться из временно оккупированного Крыма в Россию вплавь.

"Прогнозы погоды говорят, что в Крыму будет очень жарко. Время российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннесса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", – сказано в сообщении.

7 сентября Украина впервые открыто признала, что ВСУ наносили удары по российским военным объектам в Крыму. Ранее украинские военные и представители украинской власти неоднократно заявляли, что Крымский мост, соединяющий полуостров с РФ, станет целью для ВСУ и должен быть разрушен.

Кроме того, в опубликованной 7 сентября статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского содержится прогноз о том, что после деоккупации Украиной Крыма конфликт с РФ не закончится.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

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