Залужный и Забродский подтвердили, что ВСУ наносили удары по базам РФ в Крыму

В статье Залужного (на фото) и Забродского обнародовано подтверждение, что за взрывами в Крыму стоит Украина Фото: Валерій Залужний / Facebook

В статье приводится анализ военной ситуации и, среди прочего, – подтверждение того, что удары по военным базам российских оккупантов в Крыму нанесли ВСУ.

"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и на других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", – говорится в статье.

Залужный и Забродский обращают внимание, что большинство россиян воспринимают войну "отдаленно" и из-за этого "не столь болезненно" ощущают "потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях".