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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Залужный и Забродский подтвердили, что ВСУ наносили удары по базам РФ в Крыму

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В статье Залужного (на фото) и Забродского обнародовано подтверждение, что за взрывами в Крыму стоит Украина
В статье Залужного (на фото) и Забродского обнародовано подтверждение, что за взрывами в Крыму стоит Украина
Фото: Валерій Залужний / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Михаил Забродский написали статью о перспективах военной кампании, ее опубликовали 7 сентября на сайте агентства "Укринформ".

В статье приводится анализ военной ситуации и, среди прочего, – подтверждение того, что удары по военным базам российских оккупантов в Крыму нанесли ВСУ. 

"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и на других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", – говорится в статье. 

Залужный и Забродский обращают внимание, что большинство россиян воспринимают войну "отдаленно" и из-за этого "не столь болезненно" ощущают "потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях". 

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское Симферопольского района.

Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждали, что за взрывами в Крыму стоит Украина.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Саки, аэродром, боеприпасы, война России против Украины, авиабаза, Михаил Забродский, Валерий Залужный, Новофедоровка
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