Залужный и Забродский подтвердили, что ВСУ наносили удары по базам РФ в Крыму

В статье приводится анализ военной ситуации и, среди прочего, – подтверждение того, что удары по военным базам российских оккупантов в Крыму нанесли ВСУ.
"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки. Задача ВС Украины на 2023 год – сделать для россиян и на других оккупированных территориях эти ощущения более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей", – говорится в статье.
Залужный и Забродский обращают внимание, что большинство россиян воспринимают войну "отдаленно" и из-за этого "не столь болезненно" ощущают "потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское Симферопольского района.
Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждали, что за взрывами в Крыму стоит Украина.