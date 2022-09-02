Об изменениях в расписании чемпионата с переносом последнего, седьмого этапа гонок этого сезона из оккупированного Крыма в Чечню, сообщалось на сайте "Картинг России" 19 августа, спустя 10 дней после взрывов на военном аэродроме "Саки" и спустя три дня после взрывов на авиабазе оккупантов в Симферопольском районе.

В чемпионате страны-агрессора по картингу в классе "мини" в 2022 году участвует 10-летний Роман Фаассен, как выяснили журналисты из размещенных а сайте "Картинг России" протоколов соревнований. Это сын старшей дочери российского президента Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.

Роман Фаассен представляет в соревнованиях Москву, пишет "Настоящее время". Внук Путина принимал участие в пяти из шести прошедших этапов чемпионата текущего сезона.

Сбоку на автомобиле у него размещена фамилия и флаг страны-оккупанта, а на ремне у гонщика – флаги РФ и Нидерландов, пишет "Настоящее время". Гоночный шлем Фаассена окрашен в желто-оранжевые цвета, сверху изображен серебряный двуглавый орел.