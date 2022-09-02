После взрывов в Новофедоровке из Крыма перенесли соревнования с участием внука Путина – СМИ

Об изменениях в расписании чемпионата с переносом последнего, седьмого этапа гонок этого сезона из оккупированного Крыма в Чечню, сообщалось на сайте "Картинг России" 19 августа, спустя 10 дней после взрывов на военном аэродроме "Саки" и спустя три дня после взрывов на авиабазе оккупантов в Симферопольском районе.
В чемпионате страны-агрессора по картингу в классе "мини" в 2022 году участвует 10-летний Роман Фаассен, как выяснили журналисты из размещенных а сайте "Картинг России" протоколов соревнований. Это сын старшей дочери российского президента Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.
Роман Фаассен представляет в соревнованиях Москву, пишет "Настоящее время". Внук Путина принимал участие в пяти из шести прошедших этапов чемпионата текущего сезона.
Сбоку на автомобиле у него размещена фамилия и флаг страны-оккупанта, а на ремне у гонщика – флаги РФ и Нидерландов, пишет "Настоящее время". Гоночный шлем Фаассена окрашен в желто-оранжевые цвета, сверху изображен серебряный двуглавый орел.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме Саки в Новофедоровке произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. 16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании", однако позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
По данным росСМИ, 16 августа прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке Гвардейское в Симферопольском районе.
Украина официально не брала на себя ответственность за эти инциденты. Однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит Украина.