"Предположим, ВСУ в 2023 году завладели Крымом". Залужный считает, что после деоккупации конфликт с РФ не закончится

По сообщению Залужного, Украине для освобождения Крыма нужно подготовить от 10 до 20 общевойсковых бригад и это "абсолютно реально" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в статье главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и первого замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского для "Укринформа", опубликованной 7 сентября.

Залужный и Забродский считают, что война продолжится в 2023 году, а единственный путь, чтобы кардинально изменить ситуацию, – нанесение в 2023-м "нескольких последовательных, а в идеальном случае – одновременных контрударов".

Крым авторы статьи считают основой для линии коммуникаций армии РФ на юге, они отметили, что отдельные аналитики называют контроль над территорией полуострова "центром тяготения для российских сил в этой войне", а также признали, что ВСУ наносили удары по российским военным объектам в Крыму.

"Какие силы и средства нужны для [контрударов ЗСУ]? Если рассматривать кампанию 2023 года как переломную, то для рассмотрения нам необходимо вернуться к определению центра тяготения для РФ в этой войне. Ведь только эффективное влияние на центр притяжения противника может приводить к изменениям в ходе войны. При условии, если таким центром тяготения определять контроль над полуостровом Крым, логично предположить планирование на 2023 год операции или серии операций по завладению полуостровом. Такое планирование должно предусматривать прежде всего наличие необходимого комплекта войск. И речь может вестись точно не о воинских частях и соединениях ВС Украины, которые уже сейчас действуют на 2500 км фронта от Херсона до Ковеля", – пишут они.

Главком и нардеп объясняют, что для такой операции ВСУ нужно подготовить от 10 до 20 общевойсковых бригад (это зависит от замысла и амбиций украинского командования).

"В складывающейся обстановке указанное может быть сделано исключительно путем замены основных образцов вооружения уже существующих бригад на современные, которые предоставляются партнерами Украины. Отдельно следует выделять необходимость получения от партнеров дополнительного количества ракет и боеприпасов, артиллерийских систем, ракетных комплексов, средств РЭБ и так далее. Все это потребует консолидации усилий всех стран-партнеров Украины, длительного времени и больших денежных расходов. Собственно говоря, все вышеперечисленное напрямую зависит от имеющихся ресурсов и только от них. И если с численностью персонала ситуация, вероятно, будет выглядеть достаточно неплохо для ВСУ, то по поводу тяжелого вооружения и боеприпасов такого сказать никак нельзя. Но, в любом случае, при наличии политической воли, заблаговременного и продуманного планирования, с использованием производственной базы и запасов ведущих стран мира, создание и оснащение должным образом такого рода группировки в составе ВСУ абсолютно реально", – говорится в статье.

Такой подход Залужный и Забродский называют "односторонним" для ВСУ.

"Предположим, ВС Украины добились полного успеха в кампании 2023 года и завладели полуостровом Крым. Крайне положительное политическое и информационное значение такого стратегического успеха трудно переоценить. Вместе с тем по-другому можно оценивать военное значение такой победы. РФ теряет базу для Черноморского флота, аэродромную сеть, значительное количество запасов материальных средств и, вероятнее всего, значительное количество личного состава и техники. В то же время, ничто не может существенно помешать болезненному, но вполне реальному перебазированию Черноморского флота на военно-морскую базу Новороссийск на восточном побережье Черного моря и военное присутствие агрессора в регионе будет сохранено вместе с угрозой ракетных ударов", – рассуждают авторы статьи.

Они не исключают использование военной авиацией РФ аэродромов в городах Ейск и Приморско-Ахтарск (Краснодарский край).

"Утрата значимого количества запасов материальных средств для ВС РФ будет иметь лишь временный эффект. Потери в личном составе и технике по меньшей мере в плане численности россияне со временем могут восполнить. Подытоживая сказанное и обсуждая уже дальнейшие перспективы, после 2023 года можно говорить только о новом этапе противостояния. Конечно, с другими исходными данными и перспективами, но опять же – продолжающийся конфликт, потери жизней, расходы ресурсов и до конца неопределенный конечный результат", – пишут Залужный и Забродский.

Они предлагают "несколько иной подход" к определению центра тяготения российских сил и сущности войны. Определяющей особенностью военного противостояния является диспропорция в возможностях Украины и России, подчеркивают авторы статьи.

"Наиболее показательным ее воплощением разница в предельной досягаемости средств поражения. Если для ВС РФ она составляет до 2000 км с учетом дальности полета крылатых ракет воздушного базирования, то для ВС Украины фактически ограничена 100 км дальностью полета ракет и глубины расположения стартовых позиций устаревших оперативно-тактических ракетных комплексов. Таким образом, с начала широкомасштабной агрессии средства поражения Вооруженных Сил Украины имеют досягаемость почти в 20 раз меньше, чем имеет противник. В переводе на язык военной практики это означает, что ВС Украины, в лучшем случае, могут наносить удары устаревшими средствами поражения только на глубину оперативного тыла противника. В то время как противник способен безнаказанно наносить точечные удары по целям на всю глубину территории страны. Именно это должно рассматриваться как центр тяготения ВС РФ с военной точки зрения. Пока такое положение будет сохраняться, эта война может занять годы", – объясняют Залужный и Забродский.

Лишить противника такого преимущества "одновременно" невозможно, но можно противопоставить ему свою возможность действовать таким же образом. Для этого Украине нужны ракеты большей дальности или соответствующее вооружение и речь не только о ракетах ATACMS для HIMARS, подчеркивают авторы статьи.

"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их мощи. Обсуждение должно вестись о создании или наращивании возможностей, а не исключительно о количестве вооружения и оборудования для бригад, планируемых к переоснащению. Только в этом случае можно обсуждать влияние на реальный центр притяжения России в этой войне. Он заключается в ее "удаленном" – в понимании большинства россиян – характере. Благодаря этому удалению граждане РФ не столь болезненно воспринимают потери, неудачи, а главное – стоимость этой войны во всех ее пониманиях. Убедительным примером правильности такого подхода в текущем году успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым. Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам", – резюмировали они.

Война России против Украины. Главное (обновляется)