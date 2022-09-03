Подоляк о россиянах в Крыму: Я не очень хочу, чтобы все они уехали через Керченский мост. Есть определенные юридические вопросы

Мост через Керченский пролив – главный путь выезда из Крыма в РФ. В ОП надеются, что им воспользуются не все россияне, приехавшие на полуостров после аннексии Фото: EPA

Комментируя свое сообщение о разработке эвакуационных маршрутов для жителей временно оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации", Подоляк выразил надежду, что полуостров покинут не все.

Он заявил, что "и вы, и мы, и в России уже понимают", что Крым будет деоккупирован таким же образом, как будут освобождены от российских войск Запорожская, Херсонская и любая другая область Украины.

Он подчеркнул, что в Крыму есть проукраински настроенные граждане, посоветовал им позаботиться о бомбоубежищах, чтобы пережить активную фазу деоккупации, и отметил, что Украина во время "силовой деблокады" полуострова предложит РФ открыть коридоры для эвакуации людей на материковую часть страны.

"Но есть еще одна категория людей. Я не очень хочу, чтобы все они уехали из Крыма через Керченский мост. Это о людях, которые приехали из РФ и заняли здания, квартиры и бизнесы наших граждан. Я хочу, чтобы эти люди там остались. После того, как мы деблокируем, я хочу, чтобы наше государство всем этим людям задало определенные юридические вопросы, и чтобы они получили уголовный срок, чтобы понять – нельзя красть в Украине что-либо", – сказал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)