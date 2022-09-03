Подоляк о россиянах в Крыму: Я не очень хочу, чтобы все они уехали через Керченский мост. Есть определенные юридические вопросы

Комментируя свое сообщение о разработке эвакуационных маршрутов для жителей временно оккупированного Крыма на период "активной фазы деоккупации", Подоляк выразил надежду, что полуостров покинут не все.
Он заявил, что "и вы, и мы, и в России уже понимают", что Крым будет деоккупирован таким же образом, как будут освобождены от российских войск Запорожская, Херсонская и любая другая область Украины.
Он подчеркнул, что в Крыму есть проукраински настроенные граждане, посоветовал им позаботиться о бомбоубежищах, чтобы пережить активную фазу деоккупации, и отметил, что Украина во время "силовой деблокады" полуострова предложит РФ открыть коридоры для эвакуации людей на материковую часть страны.
"Но есть еще одна категория людей. Я не очень хочу, чтобы все они уехали из Крыма через Керченский мост. Это о людях, которые приехали из РФ и заняли здания, квартиры и бизнесы наших граждан. Я хочу, чтобы эти люди там остались. После того, как мы деблокируем, я хочу, чтобы наше государство всем этим людям задало определенные юридические вопросы, и чтобы они получили уголовный срок, чтобы понять – нельзя красть в Украине что-либо", – сказал Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из оккупированного Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
В августе в Крыму произошло несколько взрывов на военных объектах России. Украина официально не подтвердила свою причастность к происшествиям в Крыму, однако ряд авторитетных западных СМИ, в частности CNN и The New York Times, утверждают, что за взрывами в Крыму стоит она. Президент Украины Владимир Зеленский призывал жителей полуострова и других оккупированных территорий не приближаться к российским военным объектам.
Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила 29 августа, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.