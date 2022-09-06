Жители оккупированных территорий должны подготовиться к деоккупации – Подоляк

"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить пауэрбанки", – сообщил он.

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока. В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе (наиболее интенсивно), в Харьковской области и в южной части страны.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая заявил, что Украина не привязывается к датам деоккупации территорий. Зеленский подчеркнул, что в планы Украины входит деоккупация всей территории, "которая принадлежит нам исторически и согласно всем международным законам".