Зеленский установил День военной разведки Украины

"Учитывая значительный вклад военной разведки Украины в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз, укрепление обороноспособности страны, с целью поддержания высокого авторитета военной разведки, чествования подвигов военных разведчиков постановляю установить в Украине День военной разведки, который отмечать ежегодно 7 сентября", – сказано в документе.

На своей странице в Facebook Зеленский поздравил военную разведку с праздником, отметив, что она круглосуточно и без выходных борется за страну.

"Благодаря профессиональности, высокому уровню аналитической и физической подготовки украинские разведчики ежедневно совершают подвиг. Предоставляют командирам и штабам важную информацию о враге и приближают нашу победу. Гордимся и благодарим! С Днем военной разведки Украины!" – написал он.