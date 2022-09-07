Зеленский провел телефонный разговор с Трасс и пригласил ее в Украину. Это первый звонок нового премьера Великобритании иностранному лидеру

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Поблагодарил народ Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", – написал президент.

По словам Зеленского, в ходе беседы с Трасс обсуждался также вопрос участия Соединенного Королевства в послевоенном восстановлении Украины.

"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – резюмировал в Twitter глава Украинского государства.