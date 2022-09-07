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Зеленский провел телефонный разговор с Трасс и пригласил ее в Украину. Это первый звонок нового премьера Великобритании иностранному лидеру

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Трасс пообещала в случае избрания премьером Британии первому позвонить Зеленскому
Трасс пообещала в случае избрания премьером Британии первому позвонить Зеленскому
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Поблагодарил народ Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", – написал президент.

По словам Зеленского, в ходе беседы с Трасс обсуждался также вопрос участия Соединенного Королевства в послевоенном восстановлении Украины.

"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – резюмировал в Twitter глава Украинского государства.

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. В мае она призвала не "умиротворять [президента РФ Владимира] Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

В конце августа во время последнего тура дебатов Трасс заявила, что в случае избрания премьером Великобритании первому позвонит Зеленскому.

Джонсон, который возглавлял правительство с 2019 года, покинул свой пост после серии внутрипартийных скандалов. 

Теги: Россия, Украина, Великобритания, переговоры, агрессия, Владимир Зеленский, президент, премьер-министр, Лиз Трасс, звонок, восстановление
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