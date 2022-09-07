Зеленский провел телефонный разговор с Трасс и пригласил ее в Украину. Это первый звонок нового премьера Великобритании иностранному лидеру

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Поблагодарил народ Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", – написал президент.
По словам Зеленского, в ходе беседы с Трасс обсуждался также вопрос участия Соединенного Королевства в послевоенном восстановлении Украины.
"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", – резюмировал в Twitter глава Украинского государства.
Обговорили участь * у відбудові * . Скоординували подальший тиск на РФ. Мета – зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати Росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах. 2/2— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. В мае она призвала не "умиротворять [президента РФ Владимира] Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.
В конце августа во время последнего тура дебатов Трасс заявила, что в случае избрания премьером Великобритании первому позвонит Зеленскому.
Джонсон, который возглавлял правительство с 2019 года, покинул свой пост после серии внутрипартийных скандалов.