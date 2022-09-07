Звонок Трасс Зеленскому уже согласован обеими сторонами, визит премьера Великобритании в Киев также будет – МИД Украины

Об этом 6 сентября в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал телеканал "Рада", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Уже договорено о звонке, не буду раскрывать время… Звонок состоится, договоренность есть. И я не сомневаюсь, что визит в Киев также будет", – сказал глава МИД.
По словам Кулебы, Трасс как министр иностранных дел Великобритании "была верным союзником [экс-главы правительства Бориса] Джонсона и в украинском вопросе занимала максимально жесткую проукраинскую и проевропейскую позицию".
"Поэтому [ее избрание] это означает продолжение жесткой политики и максимально всеобъемлющей поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии", – отметил глава МИД Украины.
Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании.
Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. В мае она призвала не "умиротворять [президента РФ Владимира] Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.
В конце августа во время последнего тура дебатов Трасс заявила, что в случае избрания премьером Великобритании первому позвонит Зеленскому.
Джонсон, который возглавлял правительство с 2019 года, покинул свой пост после серии внутрипартийных скандалов.
Зеленский неоднократно благодарил Джонсона за поддержку Украины. Он заявил, что Джонсон "действовал быстро и решительно". "При каждой встрече и разговоре между нами у Бориса возникал один очень хороший вопрос: "А что еще? Что еще тебе нужно?" Поверьте, не многие политики готовы на это", – написал Зеленский в колонке для Daily Mail.
Джонсон трижды приезжал в Киев после полномасштабного вторжения России. Он заявил, что надеется сохранить дружеские отношения с Зеленским и после отставки.