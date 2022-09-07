Звонок Трасс Зеленскому уже согласован обеими сторонами, визит премьера Великобритании в Киев также будет – МИД Украины

Об этом 6 сентября в эфире национального телемарафона, который в YouTube транслировал телеканал "Рада", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже договорено о звонке, не буду раскрывать время… Звонок состоится, договоренность есть. И я не сомневаюсь, что визит в Киев также будет", – сказал глава МИД.

По словам Кулебы, Трасс как министр иностранных дел Великобритании "была верным союзником [экс-главы правительства Бориса] Джонсона и в украинском вопросе занимала максимально жесткую проукраинскую и проевропейскую позицию".

"Поэтому [ее избрание] это означает продолжение жесткой политики и максимально всеобъемлющей поддержки нашего государства в противостоянии российской агрессии", – отметил глава МИД Украины.