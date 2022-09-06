Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото

Встреча состоялась в замке Балморал, отмечается в публикации.

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".

В финальном этапе выборов нового премьер-министра Великобритании участвовали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунака. Согласно результатам голосования последнего этапа выборов лидера Консервативной партии, Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Она получила 81 326 голосов, а ее конкурент Сунак – 60 399.