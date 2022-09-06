Главный мышелов резиденции британского правительства ждал победившую на выборах премьера-министра Лиз Трасс вместе с журналистами. Видео

После объявления результатов голосования последнего этапа выборов британского премьера и по совместительству главы Консервативной партии журналисты собрались под резиденцией правительства, чтобы получить первый комментарий министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая победила в этих выборах.
Ожидая Трасс, журналисты обратили внимание, что вместе с ними нового премьера также ждал под дверью и кот Ларри. В ожидании он прогуливался на площадке перед офисом, умывался возле двери и не обращал внимания на присутствующих.
7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
В финальном этапе выборов нового премьер-министра Великобритании участвовали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунака. Согласно результатам голосования последнего этапа выборов лидера Консервативной партии, Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Она получила 81 326 голосов, а ее конкурент Сунак – 60 399.