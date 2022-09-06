Главный мышелов резиденции британского правительства ждал победившую на выборах премьера-министра Лиз Трасс вместе с журналистами. Видео

Кот Ларри прогуливался на площадке перед офисом, умывался возле двери и не обращал внимания на присутствующих Фото: ЕРА

После объявления результатов голосования последнего этапа выборов британского премьера и по совместительству главы Консервативной партии журналисты собрались под резиденцией правительства, чтобы получить первый комментарий министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая победила в этих выборах.

Ожидая Трасс, журналисты обратили внимание, что вместе с ними нового премьера также ждал под дверью и кот Ларри. В ожидании он прогуливался на площадке перед офисом, умывался возле двери и не обращал внимания на присутствующих.

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Видео: Daily Mail / YouTube