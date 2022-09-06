Критик России, фанат пиццы, защитница прав женщин. Что известно о новом премьер-министре Великобритании Трасс

Лиз Трасс – третья в истории женщина-политик, ставшая премьер-министром Великобритании. На посту Трасс придется провести страну через самый тяжелый кризис стоимости жизни за последние десятилетия. Инфляция достигла 40-летнего максимума, счета за электроэнергию будут увеличиваться на сотни, а возможно, и тысячи фунтов стерлингов в год, а до конца года Великобритания, по прогнозам, войдет в рецессию, пишет Politico.

Фото: Liz Truss / Instagram

На политическом фронте перед Трасс поставлена задача возродить популярность Консервативной партии, которая находится у власти уже 12 лет, и в этом году ее популярность резко упала.

Претендуя на пост, Трасс пообещала сократить налоги, отказаться от устаревших законов ЕС, все еще включенных в британский свод законов, и заняться тем, что она назвала культурой "пробуждения" на государственной службе Великобритании, отмечает издание.

Мэри Элизабет Трасс родилась 26 июля 1975 года в Оксфорде (Англия) в семье профессора математики и медсестры, активистки кампании за ядерное разоружение. Трасс описала своих родителей как "левых от лейбористов". Они постоянно брали дочь с собой на митинги протеста. Школу в Шотландии Лиз оканчивала активной либерал-демократкой.

Фото: Liz Truss / Instagram

Высшее образование она получила в Оксфорде, где изучала философию, политику и экономику.

Лиз Трасс была президентом Либерально-демократической партии Оксфордского университета и членом Национального исполнительного комитета Либерально-демократической молодежи и студентов (LDYS).

Фото: Liz Truss / Instagram

Как либерал-демократ, она поддерживала легализацию каннабиса и отмену монархии. А потом извинялась за это перед избирателями.

"Некоторые люди занимаются сексом, наркотиками и рок-н-роллом, а я была в либерал-демократах. Мне очень жаль", – цитирует политика BBC.

К Консервативной партии она присоединилась в 1996 году. Для ее родителей это стало настоящим ударом.

Фото: Liz Truss / Instagram



В парламент Лиз Трасс вошла в 2010 году как депутат от правящей Консервативной партии и быстро продвинулась по карьерной лестнице.

Под премьерством Терезы Мэй она стала первой женщиной-лордом-канцлером и министром юстиции. Она была министром образования, министром по делам женщин и равноправия, а имя себе сделала на посту министра международной торговли, подписав множество торговых сделок после Brexit. В 2021 году она была назначена министром иностранных дел, став второй женщиной, занявшей этот пост в Великобритании, пишет издание The Conversation.

Как утверждает собственный сайт политика, Трасс является одним из самых популярных министров правительства в социальных сетях. Следить за ее активностью можно в Twitter или Instagram.

Фото: Liz Truss / Instagram

Лиз Трасс уже 22 года счастлива в браке с бухгалтером Хью О'Лири. У пары двое дочерей-подростков. Семья живет в Лондоне. С 2004-го по середину 2005 года у Трасс был роман с женатым депутатом Марком Филдом, которого Консервативная партия назначила ее политическим наставником, писало издание Mirror. Однако ее брак с О'Лири это пережил.

Фото: Liz Truss / Instagram

Любимый отдых нового премьер-министра – совместное приготовление еды с мужем. Она отлично готовит стейки, а он – карри, сообщает Daily Мail. Еще Лиз Трасс неоднократно признавалась в любви к пицце.

Фото: Liz Truss / Instagram

"ГОРДОН" собрал самые яркие цитаты Лиз Трасс: