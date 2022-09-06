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"Ну вот и все, ребята". Уходящий Джонсон сравнил себя с использованной ракетой, обещал не возвращаться, но ему не поверили

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Джонсон обещал "вернуться к своему плугу" и не предлагать новому правительству "ничего, кроме самой горячей поддержки"
Джонсон обещал "вернуться к своему плугу" и не предлагать новому правительству "ничего, кроме самой горячей поддержки"
Фото: ЕРА

Новое правительство Великобритании во главе с Лиз Трасс продолжит внутренние реформы и сохранит антипутинский вектор внешней политики. Покидающий пост премьер-министра Борис Джонсон заявил об этом в прощальном спиче, текст и видео которого опубликованы на сайте правительства.

Сегодня прошла официальная процедура смены власти в офисе главы британского правительства. Джонсон и Лиз Трасс, избранная вместо него лидером Консервативной партии и премьером, посетят королеву в шотландской резиденции Балморал. Там Елизавета примет официальную отставку Джонсона и представление Трасс. Сегодня же новоизбранный премьер представит новый состав кабинета.

Прощаясь, Джоносон назвал команду Трасс "фантастической группой", которая добилась Brexit, поставила быстрее всего в Европу вакцину от коронавируса и организовала "скорейшие поставки оружия героическим Вооруженным силам Украины". 

По его словам, консерваторы во власти смогут справиться и с энергетическим кризисом, "вызванным "войной [президента России Владимира] Путина". Среди запланированных мер – дотации населению, увеличение добычи собственных углеводородов и развитие альтернативной энергетики.

"Я знаю, что Трасс и ее правительство сделают все возможное, чтобы помочь людям пережить этот кризис. И если Путин думает, что он может добиться успеха, шантажируя или запугивая британский народ, то он совершенно заблуждается", – сказал он.

Также, подводя итоги свой работы, Джонсон отметил снижение преступности, открытие новых государственных больниц и рекордное финансирование школ.

Говоря о планах, он сравнил себя с ракетой-носителем, которая  выполнила свою функцию.

"Теперь буду плавно возвращаться в атмосферу и незримо приводняться в каком-нибудь отдаленном и темном уголке Тихого океана", – заявил он.

Джонсон провел параллель с римским диктатором Цинциннатом, который между войнами занимался земледелием. Он обещал "вернуться к своему плугу" и не предлагать новому правительству "ничего, кроме самой горячей поддержки".

Финальный спич длился менее 10 минут, и британские журналисты уже назвали его типично "джонсоновским" и  самоуверенным. 

"Если бы вы слушали большую часть этой речи без каких-либо предварительных знаний о современной британской политике, то могли бы подумать, что Борис Джонсон добровольно уходит после трех успешных сроков на посту премьера, а не изгнанный с позором менее чем через три года", – заметил в Twitter журналист The Guardian Питер Уолкер.

"Это был классический Борис Джонсон. Бегло говорящий, абсолютно самоуверенный, не испытывающий малейших сожалений", – написал политический обозреватель Пол Ву. 

По его мнению, слова поддержки новому правительству не означают, что Джонсон сам не планирует вернуться.

"Несмотря на неоднократные сообщения о поддержке Трасс, общая тема у него... Не могу отделаться от мысли, что он уже планирует возвращение", – добавил Ву.

Контекст:

Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал политик. 

20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". Премьер отметил, что его миссия "почти выполнена на данный момент". Свою речь Джонсон закончил словами: "Hasta la vista, baby!"

В финальном этапе выборов нового лидера Консервативной партии участвовали министр иностранных дел Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Трасс победила

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джонсоном 5 сентября поблагодарил его за личную смелость, принципиальность и значительный вклад в противодействие агрессии России. "С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе", – сказал президент. 

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, Борис Джонсон, Консервативная партия Великобритании, Лиз Трасс
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