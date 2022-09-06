"Ну вот и все, ребята". Уходящий Джонсон сравнил себя с использованной ракетой, обещал не возвращаться, но ему не поверили

Джонсон обещал "вернуться к своему плугу" и не предлагать новому правительству "ничего, кроме самой горячей поддержки" Фото: ЕРА

Сегодня прошла официальная процедура смены власти в офисе главы британского правительства. Джонсон и Лиз Трасс, избранная вместо него лидером Консервативной партии и премьером, посетят королеву в шотландской резиденции Балморал. Там Елизавета примет официальную отставку Джонсона и представление Трасс. Сегодня же новоизбранный премьер представит новый состав кабинета.

Прощаясь, Джоносон назвал команду Трасс "фантастической группой", которая добилась Brexit, поставила быстрее всего в Европу вакцину от коронавируса и организовала "скорейшие поставки оружия героическим Вооруженным силам Украины".

По его словам, консерваторы во власти смогут справиться и с энергетическим кризисом, "вызванным "войной [президента России Владимира] Путина". Среди запланированных мер – дотации населению, увеличение добычи собственных углеводородов и развитие альтернативной энергетики.

"Я знаю, что Трасс и ее правительство сделают все возможное, чтобы помочь людям пережить этот кризис. И если Путин думает, что он может добиться успеха, шантажируя или запугивая британский народ, то он совершенно заблуждается", – сказал он.

Также, подводя итоги свой работы, Джонсон отметил снижение преступности, открытие новых государственных больниц и рекордное финансирование школ.

Говоря о планах, он сравнил себя с ракетой-носителем, которая выполнила свою функцию.

"Теперь буду плавно возвращаться в атмосферу и незримо приводняться в каком-нибудь отдаленном и темном уголке Тихого океана", – заявил он.

Джонсон провел параллель с римским диктатором Цинциннатом, который между войнами занимался земледелием. Он обещал "вернуться к своему плугу" и не предлагать новому правительству "ничего, кроме самой горячей поддержки".

Финальный спич длился менее 10 минут, и британские журналисты уже назвали его типично "джонсоновским" и самоуверенным.

"Если бы вы слушали большую часть этой речи без каких-либо предварительных знаний о современной британской политике, то могли бы подумать, что Борис Джонсон добровольно уходит после трех успешных сроков на посту премьера, а не изгнанный с позором менее чем через три года", – заметил в Twitter журналист The Guardian Питер Уолкер.

If you heard most of that speech without any prior knowledge of modern British politics you would think Boris Johnson was quitting voluntarily after three successful terms in office, not pushed out in disgrace after less than three years. — Peter Walker (@peterwalker99) September 6, 2022

"Это был классический Борис Джонсон. Бегло говорящий, абсолютно самоуверенный, не испытывающий малейших сожалений", – написал политический обозреватель Пол Ву.

По его мнению, слова поддержки новому правительству не означают, что Джонсон сам не планирует вернуться.

"Несмотря на неоднократные сообщения о поддержке Трасс, общая тема у него... Не могу отделаться от мысли, что он уже планирует возвращение", – добавил Ву.