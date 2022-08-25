Посол Симмонс рассказала, какими будут взаимоотношения Великобритании и Украины после ухода Джонсона с поста премьера

"[Российское] вторжение – противоправная атака на украинский суверенитет и на демократию, а это две очень дорогие для нас ценности, которые фактически предопределяют мир, в котором мы хотели бы жить. Поэтому когда премьер-министра Джонсона ввели в курс дела, было понятно, что мы будем делать. Мы союзники, партнеры и друзья Украины. И мы собирались поддержать Украину, чтобы отразить это вторжение. И эта политика была последовательной и четкой еще до вторжения и на протяжении всего вторжения. Она сильна и будет оставаться сильной независимо от того, кто сменит Бориса Джонсона", – подчеркнула Симмонс.

Она отметила, что дружеские отношения завязались также и на уровне министров двух стран.

"Я думаю, что премьер-министр чувствует это так же эмоционально, как и политически, и он является мощным другом Украины. Но, опять же, нет никаких причин думать, что будущий премьер-министр не будет таким же другом Украины. Наиболее экстраординарным для меня, как для посла, стало то, что во время этого кризиса так много наших министров развили дружбу и крепкие отношения с украинскими министрами, многие из которых отвечают за управление и реагирование на это вторжение. Поэтому я вполне уверена, что эта дружба будет продолжаться", – резюмировала посол.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года.

Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи от Великобритании Украине, получил орден Свободы от президента Украины Владимира Зеленского и вместе с ним погасил новую марку "Укрпошти", посвященную Дню Независимости Украины. Помимо этого, на Аллее смелости, где установят таблички с именами "настоящих друзей Украины", появилась табличка с именем Джонсона.