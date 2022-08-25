Посол Симмонс рассказала, какими будут взаимоотношения Великобритании и Украины после ухода Джонсона с поста премьера

"[Российское] вторжение – противоправная атака на украинский суверенитет и на демократию, а это две очень дорогие для нас ценности, которые фактически предопределяют мир, в котором мы хотели бы жить. Поэтому когда премьер-министра Джонсона ввели в курс дела, было понятно, что мы будем делать. Мы союзники, партнеры и друзья Украины. И мы собирались поддержать Украину, чтобы отразить это вторжение. И эта политика была последовательной и четкой еще до вторжения и на протяжении всего вторжения. Она сильна и будет оставаться сильной независимо от того, кто сменит Бориса Джонсона", – подчеркнула Симмонс.
Она отметила, что дружеские отношения завязались также и на уровне министров двух стран.
"Я думаю, что премьер-министр чувствует это так же эмоционально, как и политически, и он является мощным другом Украины. Но, опять же, нет никаких причин думать, что будущий премьер-министр не будет таким же другом Украины. Наиболее экстраординарным для меня, как для посла, стало то, что во время этого кризиса так много наших министров развили дружбу и крепкие отношения с украинскими министрами, многие из которых отвечают за управление и реагирование на это вторжение. Поэтому я вполне уверена, что эта дружба будет продолжаться", – резюмировала посол.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Джонсон 24 августа, в День Независимости Украины, приехал в Киев в третий раз с начала полномасштабного вторжения России и в четвертый – с начала года.
Во время визита он объявил о новом пакете военной помощи от Великобритании Украине, получил орден Свободы от президента Украины Владимира Зеленского и вместе с ним погасил новую марку "Укрпошти", посвященную Дню Независимости Украины. Помимо этого, на Аллее смелости, где установят таблички с именами "настоящих друзей Украины", появилась табличка с именем Джонсона.
7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
20 июля Джонсон в последний раз выступал в Палате общин как глава правительства, и посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев".
24 июля в СМИ появилась информация о том, что Джонсон планирует вернуться на должность премьер-министра Великобритании.
Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала Sky News, на выборах нового лидера Консервативной партии, который автоматически займет пост премьер-министра Великобритании, 66% избирателей готовы отдать свои голоса за министра иностранных дел Лиз Трасс. За ближайшего конкурента Трасс – 34-летнего экс-министра финансов Риши Сунака – готовы проголосовать 34% британских тори.
27 июля Трасс пообещала быть "лучшим другом Украины".
Победитель выборов нового лидера консерваторов должен быть объявлен в начале сентября.