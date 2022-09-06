Елизавета ІІ приняла отставку Джонсона с поста премьер-министра Британии

Сегодня утром Джонсон посетил королеву в ее резиденции в замке Балморал в Шотландии. Там он сложил свои полномочия, а Елизавета ІІ официально отстранила его от должности.
Confirmation from the Palace that Boris Johnson has resigned to the Queen * pic.twitter.com/vxT92lrjWg— Chris Ship (@chrisshipitv) September 6, 2022
После Джонсона в Балморал должна приехать Лиз Трасс – новая глава британского правительства. Елизавета ІІ торжественно назначит ее новым премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.
Boris Johnson has left Balmoral after being formally dismissed from his role by the Queen - he is no longer the UK Prime Minister.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/Pt6UnbfswT— Alan Zycinski (@AlanJZycinski) September 6, 2022
Джонсон занимал пост премьера Великобритании с июля 2019 года.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов он объявил об отставке. "Воля Консервативной партии заключается в том, что у партии должен появиться новый лидер, следовательно – новый премьер-министр", – сказал политик.
20 июля Джонсон в последний раз выступил в Палате общин в качестве главы правительства. Он посоветовал своему преемнику на посту премьера "держаться ближе к американцам и защищать украинцев". Премьер отметил, что его миссия "почти выполнена на данный момент". Свою речь Джонсон закончил словами: "Hasta la vista, baby!"
В финальном этапе выборов нового лидера Консервативной партии участвовали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Трасс победила. Она будет официально назначена премьером 6 сентября.