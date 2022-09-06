Елизавета ІІ приняла отставку Джонсона с поста премьер-министра Британии

Сегодня утром Джонсон посетил королеву в ее резиденции в замке Балморал в Шотландии. Там он сложил свои полномочия, а Елизавета ІІ официально отстранила его от должности.

Confirmation from the Palace that Boris Johnson has resigned to the Queen * pic.twitter.com/vxT92lrjWg — Chris Ship (@chrisshipitv) September 6, 2022

После Джонсона в Балморал должна приехать Лиз Трасс – новая глава британского правительства. Елизавета ІІ торжественно назначит ее новым премьер-министром Великобритании и попросит сформировать правительство.

Boris Johnson has left Balmoral after being formally dismissed from his role by the Queen - he is no longer the UK Prime Minister.@LBC | @LBCNews pic.twitter.com/Pt6UnbfswT — Alan Zycinski (@AlanJZycinski) September 6, 2022