Трасс официально стала премьер-министром Великобритании

Елизавета II официально попросила Трасс сформировать новое правительство. Встреча с королевой состоялась в Балморале (Шотландия), а не в Букингемском дворце, как заведено. По информации Sky News, окружение королевы посчитало, что ей не стоит лишний раз совершать поездки.
The Queen has officially appointed Liz Truss as her 15th Prime Minister during an Audience at Balmoral Castle.— Lizzie Robinson (@LizzieITV) September 6, 2022
( * Jane Barlow/PA Wire) pic.twitter.com/cJp3qz9nxz
После встречи с королевой Трасс вернется в Лондон и начнет формировать свое правительство.
Перед разговором с Трасс Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, который он занимал с июля 2019 года.
7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.
Согласно результатам голосования последнего этапа выборов лидера Консервативной партии, которые обнародовали 5 сентября, Трасс одержала победу, получив 81 326 голосов, а ее конкурент, экс-министр финансов Риши Сунак – 60 399.
Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. Так, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.
Трасс – 15-й премьер-министр Великобритании за время правления Елизаветы II.