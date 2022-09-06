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Трасс официально стала премьер-министром Великобритании

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Трасс встретилась с королевой Елизаветой II в Шотландии
Трасс встретилась с королевой Елизаветой II в Шотландии
Фото: Lizzie Robinson / Twitter

Лиз Трасс стала премьер-министром Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II. Об этом 6 сентября сообщил британский телеканал Sky News.

Елизавета II официально попросила Трасс сформировать новое правительство. Встреча с королевой состоялась в Балморале (Шотландия), а не в Букингемском дворце, как заведено. По информации Sky News, окружение королевы посчитало, что ей не стоит лишний раз совершать поездки. 

После встречи с королевой Трасс вернется в Лондон и начнет формировать свое правительство.

Перед разговором с Трасс Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, который он занимал с июля 2019 года.

Контекст:

7 июля на фоне череды скандалов Борис Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Также он оставил должность главы Консервативной партии.

Согласно результатам голосования последнего этапа выборов лидера Консервативной партии, которые обнародовали 5 сентября, Трасс одержала победу, получив 81 326 голосов, а ее конкурент, экс-министр финансов Риши Сунак – 60 399.

Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. Так, в мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

Трасс – 15-й премьер-министр Великобритании за время правления Елизаветы II.

Теги: Украина, Великобритания, Шотландия, королева Елизавета II, Борис Джонсон, голосование, премьер-министр, Лиз Трасс, встреча
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