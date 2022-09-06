Трасс официально стала премьер-министром Великобритании

Елизавета II официально попросила Трасс сформировать новое правительство. Встреча с королевой состоялась в Балморале (Шотландия), а не в Букингемском дворце, как заведено. По информации Sky News, окружение королевы посчитало, что ей не стоит лишний раз совершать поездки.

The Queen has officially appointed Liz Truss as her 15th Prime Minister during an Audience at Balmoral Castle.



( * Jane Barlow/PA Wire) pic.twitter.com/cJp3qz9nxz — Lizzie Robinson (@LizzieITV) September 6, 2022

После встречи с королевой Трасс вернется в Лондон и начнет формировать свое правительство.

Перед разговором с Трасс Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона с поста премьер-министра, который он занимал с июля 2019 года.