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Снижение налогов, решение энергетического кризиса и здравоохранение. Трасс назвала приоритеты своей работы на посту премьера

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Трасс выступила с первой речью на посту премьер-министра
Трасс выступила с первой речью на посту премьер-министра
Фото: EPA

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступила на Даунинг-стрит с первой речью на посту главы правительства. Брифинг 6 сентября транслировал британский телеканал Sky News.

"Как премьер-министр я буду преследовать три приоритетных задачи. Во-первых, я снова заставлю Британию работать. У меня есть смелый план по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ", – заявила Трасс, отметив, что хочет уменьшить налоги и стимулировать развитие бизнеса.

Второй приоритет – решить энергетический кризис. По словам Трасс, этот кризис вызвала война президента РФ Владимира Путина против Украины и она намерена позаботиться о будущем энергоснабжении. 

Третий приоритет нового правительства  улучшение доступа людей к Национальной службе здравоохранения. Как отметила Трасс, систему нужно поставить на "прочную основу".

"Улучшая экономику, энергетику и национальную систему здравоохранения, мы выведем нашу страну на путь долгосрочного успеха. Я уверена, что вместе мы сможем пережить бурю, мы сможем восстановить нашу экономику и мы сможем стать современной, блестящей Британией", – резюмировала Трасс, добавив, что она полна решимости это реализовать.

Контекст:

Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии Великобритании, которые проходили в июле – сентябре. 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой II Трасс официально приступила к исполнению обязанностей премьер-министра Великобритании. 

Трасс занимает проукраинскую и антипутинскую позицию. В мае она призвала не "умиротворять Путина", а бороться с агрессией РФ силой. В конце июня она заявила о необходимости удвоить усилия партнеров, которые оказывают Украине поддержку в связи с полномасштабным вторжением России.

Трасс – 15-й премьер-министр Великобритании за время правления Елизаветы II. 

Теги: Украина, Великобритания, Шотландия, королева Елизавета II, премьер-министр, Лиз Трасс, встреча, брифинг, Британия, Риши Сунак
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