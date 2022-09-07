Снижение налогов, решение энергетического кризиса и здравоохранение. Трасс назвала приоритеты своей работы на посту премьера

"Как премьер-министр я буду преследовать три приоритетных задачи. Во-первых, я снова заставлю Британию работать. У меня есть смелый план по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ", – заявила Трасс, отметив, что хочет уменьшить налоги и стимулировать развитие бизнеса.

Второй приоритет – решить энергетический кризис. По словам Трасс, этот кризис вызвала война президента РФ Владимира Путина против Украины и она намерена позаботиться о будущем энергоснабжении.

Третий приоритет нового правительства – улучшение доступа людей к Национальной службе здравоохранения. Как отметила Трасс, систему нужно поставить на "прочную основу".

"Улучшая экономику, энергетику и национальную систему здравоохранения, мы выведем нашу страну на путь долгосрочного успеха. Я уверена, что вместе мы сможем пережить бурю, мы сможем восстановить нашу экономику и мы сможем стать современной, блестящей Британией", – резюмировала Трасс, добавив, что она полна решимости это реализовать.