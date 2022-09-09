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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Госдепа встретился с Зеленским и подтвердил новые пакеты финансовой и военной помощи от США

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Зеленский встретился с Блинкеном
Зеленский встретился с Блинкеном
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который второй раз с начала войны приехал в Киев, подтвердил в Twitter новый военный транш для Украины на $675 млн и обращение администрации президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении $2,2 млрд для Украины и еще 18 стран, находящихся под угрозой российской агрессии.

О дополнительном пакете вооружения ранее рассказал на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин. В него войдут высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

Президент Украины, который сегодня встретился с главой Госдепа, поблагодарил его за визит, который, по его словам, является подтверждением лидерства США в той помощи, которую ежедневно дает Украине весь мир.

"Это поддержка в войне за нашу свободу, за демократию, за наш народ, за людей, за нашу землю. В войне с агрессором, с Российской Федерацией", – сказал президент на встрече, фрагменты которой показал "1+1" в эфире национального телемарафона.

По словам Зеленского, позиция США для Украины является гарантией того, что она сможет вернуть свои территории.

В заявлении Блинкена, которое позже опубликовал сайт Белого дома, он назвал украинцев "выдающимися защитниками свободы и своей страны".

"Мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается и навсегда останется столицей суверенной, независимой страны", – говорится в заявлении.

Контекст:

О внезапном приезде Блинкена в Киев сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По данным АР, на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками глава Госдепа сообщил о выделении $2 млрд Украине и 18 соседним государствам, которые "наиболее подвержены риску будущей российской агрессии". 

$1 млрд из этой суммы предназначен Украине, а остальная часть будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией, отмечает АР.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года – на сумму более $15,5 млрд.

Теги: Госдепартамент США, военная помощь, Белый дом, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины
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