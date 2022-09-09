Глава Госдепа встретился с Зеленским и подтвердил новые пакеты финансовой и военной помощи от США

О дополнительном пакете вооружения ранее рассказал на открытии пятой встречи контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин. В него войдут высокоточные снаряды для HIMARS, противотанковое и стрелковое оружие, сказал глава Пентагона.

I have directed a * 675 million drawdown of arms and equipment from @DeptofDefense stockpiles for Ukraine, as well as an additional * 2.2 billion to support long-term defense investments in Ukraine and 18 neighbors. The United States continues to be #UnitedWithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2022

Президент Украины, который сегодня встретился с главой Госдепа, поблагодарил его за визит, который, по его словам, является подтверждением лидерства США в той помощи, которую ежедневно дает Украине весь мир.

"Это поддержка в войне за нашу свободу, за демократию, за наш народ, за людей, за нашу землю. В войне с агрессором, с Российской Федерацией", – сказал президент на встрече, фрагменты которой показал "1+1" в эфире национального телемарафона.

По словам Зеленского, позиция США для Украины является гарантией того, что она сможет вернуть свои территории.

В заявлении Блинкена, которое позже опубликовал сайт Белого дома, он назвал украинцев "выдающимися защитниками свободы и своей страны".

"Мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется. Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается и навсегда останется столицей суверенной, независимой страны", – говорится в заявлении.