Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом

По его словам, планируется встреча Блинкена и Зеленского.

Как сообщает Associated Press, госсекретарь США должен объявить о новом пакете помощи на сумму более $2 млрд для Украины и других европейских стран, которым "потенциально может угрожать Россия в будущем".

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии, предоставляя финансовую, гуманитарную и военную помощь.

В Пентагоне сообщали, что новый пакет помощи включает, в частности, дополнительные боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS, 16 гаубиц калибра 105 мм, беспилотники ScanEagle и другое.

Как сообщает Пентагон, в общей сложности США выделили Украине около $10,6 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. С 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине более $12,6 млрд помощи в области безопасности.