Из $2 млрд помощи, которые США выделят европейским странам, половина предназначена Украине – СМИ

По данным агентства, на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками глава Госдепа сообщил, что администрация президента Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении предоставить $2 млрд Украине и 18 соседним государствам, которые "наиболее подвержены риску будущей российской агрессии". В их число входят и страны НАТО, говорится в сообщении.

$1 млрд из этой суммы предназначен Украине, а остальная часть будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией, отмечает АР.

О внезапном приезде Блинкена в Киев сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, планируется встреча Блинкена и президента Украины Зеленского.

Судя по обнародованным АР фото, госсекретарь США посетил столичную больницу Охраны материнства и детства, где лечатся дети, пострадавшие от войны, развязанной РФ. Там же он сфотографировался со знаменитой собакой Патроном из Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.