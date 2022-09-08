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Из $2 млрд помощи, которые США выделят европейским странам, половина предназначена Украине – СМИ

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О новом транше Блинкен заявил, находясь в Киеве
О новом транше Блинкен заявил, находясь в Киеве
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Киеве с неанонсированным визитом, объявил о подготовке нового пакета финансовой помощи США для Украины и других европейских стран, которым угрожает Россия, об этом пишет АР.

По данным агентства, на встрече с высокопоставленными украинскими чиновниками глава Госдепа сообщил, что администрация президента Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении предоставить $2 млрд Украине и 18 соседним государствам, которые "наиболее подвержены риску будущей российской агрессии". В их число входят и страны НАТО, говорится в сообщении.

$1 млрд из этой суммы предназначен Украине, а остальная часть будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией, отмечает АР.

О внезапном приезде Блинкена в Киев сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. По его словам, планируется встреча Блинкена и президента Украины Зеленского.

Судя по обнародованным АР фото, госсекретарь США посетил столичную больницу Охраны материнства и детства, где лечатся дети, пострадавшие от войны, развязанной РФ. Там же он сфотографировался со знаменитой собакой Патроном из Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Контекст:

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

В День Независимости Украины Байден объявил о крупнейшем на сегодня пакете военной помощи от США на $2,98 млрд. Новый пакет стал 20-м в рамках военной помощи Украине, предоставляемой США.

В объявленный Байденом пакет помощи среди прочего вошли шесть дополнительных зенитных ракетных систем NASAMS с боеприпасами для них.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года – на сумму более $15,5 млрд.

2 сентября администрация президента США Джо Байдена запросила у Конгресса $11,7 млрд для помощи Украине в первом квартале 2023-го финансового года.

Теги: Украина, НАТО, Госдепартамент США, военная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, Энтони Блинкен
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