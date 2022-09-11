"Укрзалізниця" сообщила о задержке нескольких поездов в связи с российскими обстрелами инфраструктуры

"В связи с обстрелами инфраструктуры на Слобожанщине ожидаются задержки ряда поездов из/в Харьков, Сумы, Полтаву. Но ни один сегодняшний рейс не отменен, движение продолжается по всей железнодорожной сети. На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет позволено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", – говорится в сообщении.
По состоянию на 21.00 из-за перебоев с электричеством задерживаются поезда:
Также со станции Харьков-Пассажирский может быть задержана отправка поездов №164 "Харьков – Киев" (время отправления 21.16) и №7 "Харьков – Одесса" (время отправления 21.43).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 сентября вследствие российских обстрелов в ряде областей Украины пропало электричество. Речь идет о Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.