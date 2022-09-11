"Укрзалізниця" сообщила о задержке нескольких поездов в связи с российскими обстрелами инфраструктуры

В "Укрзалізниці" подчеркнули, что не отменяли ни один поезд Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"В связи с обстрелами инфраструктуры на Слобожанщине ожидаются задержки ряда поездов из/в Харьков, Сумы, Полтаву. Но ни один сегодняшний рейс не отменен, движение продолжается по всей железнодорожной сети. На вокзалах Харькова и других временно обесточенных городов организована безопасная высадка и посадка пассажиров. Также пассажирам будет позволено остаться на территории вокзалов в течение комендантского часа", – говорится в сообщении.

По состоянию на 21.00 из-за перебоев с электричеством задерживаются поезда:

№1 "Харьков – Ивано-Франковск", ориентировочная задержка 45 минут;

№786 "Киев — Шостка", задержка 40 минут (электроснабжение восстановлено, поезд следует дальше);

№259 "Сумы – Ивано-Франковск", напряжение восстановлено, поезд отправился в 20.38 (задержка +38 минут).

Также со станции Харьков-Пассажирский может быть задержана отправка поездов №164 "Харьков – Киев" (время отправления 21.16) и №7 "Харьков – Одесса" (время отправления 21.43).

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