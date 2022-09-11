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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несут большие потери в Харьковской области, Харьков ночью не обстреливали – Синегубов

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Синегубов рассказал, что у оккупантов в Харьковской области паника
Синегубов рассказал, что у оккупантов в Харьковской области паника
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Ночью 11 сентября российские оккупационные войска не обстреливали Харьков, но в течение суток 10 сентября вели интенсивные обстрелы нескольких районов области и самого областного центра.

Об этом глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Он проинформировал, что в результате вчерашних ударов россиян по Харькову погиб 43-летний мужчина, еще четверо гражданских госпитализированы с ранениями. Раненые также есть в Чугуевском, Изюмском и Купянском районах – всего пять человек.

Синегубов напомнил, что ВСУ ведут наступление в Харьковской области и зашли в Купянск, который был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

"Наши военные наносят оккупантам большие потери. В Харьковской области подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России остались без путей обеспечения, среди оккупантов господствуют панические настроения. Враг имеет многочисленные санитарные потери", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За период 1–8 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины, сообщал Зеленский. 10 сентября он сообщил, что освобождено уже около 2 тыс. км² территории, которая была под временной российской оккупацией. 11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал: с начала сентября более 3 тыс. км² защитники вернули под контроль Украины.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. 11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, Харьковская область, Купянск, война России против Украины, Балаклея, Олег Синегубов, потери России
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