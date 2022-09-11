Оккупанты несут большие потери в Харьковской области, Харьков ночью не обстреливали – Синегубов

Синегубов рассказал, что у оккупантов в Харьковской области паника Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Об этом глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Он проинформировал, что в результате вчерашних ударов россиян по Харькову погиб 43-летний мужчина, еще четверо гражданских госпитализированы с ранениями. Раненые также есть в Чугуевском, Изюмском и Купянском районах – всего пять человек.

Синегубов напомнил, что ВСУ ведут наступление в Харьковской области и зашли в Купянск, который был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

"Наши военные наносят оккупантам большие потери. В Харьковской области подразделения из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России остались без путей обеспечения, среди оккупантов господствуют панические настроения. Враг имеет многочисленные санитарные потери", – сообщил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)