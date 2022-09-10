Россияне вечером обстреляли Харьков, есть погибший и раненые

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о двух прилетах в Харькове Фото: Поліція Харківської області / Facebook (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в Telegram о двух прилетах: "предварительно один в жилой дом, второй – в административно-производственное помещение".

"По последним данным, один человек погиб, два – получили ранения. На месте работают экстренные службы", – написал Синегубов в Telegram.

Терехов добавил в Telegram, что в результате обстрела оккупантов пострадало несколько частных домов, в одном из них возник пожар.

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