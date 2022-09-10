Россияне вечером обстреляли Харьков, есть погибший и раненые

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в Telegram о двух прилетах: "предварительно один в жилой дом, второй – в административно-производственное помещение".
"По последним данным, один человек погиб, два – получили ранения. На месте работают экстренные службы", – написал Синегубов в Telegram.
Терехов добавил в Telegram, что в результате обстрела оккупантов пострадало несколько частных домов, в одном из них возник пожар.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.