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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Разбитые многоэтажки, пять пожаров и 14 раненых. Спасатели показали последствия дневного обстрела Харькова

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Последствия российского обстрела Харькова 9 сентября
Последствия российского обстрела Харькова 9 сентября
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

14 людей, в том числе трое детей (3, 11 и 15 лет), получили ранения в результате обстрела российскими оккупационными войсками двух районов Харькова днем 9 сентября. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, дети, получившие ранения, были госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет.

"Четверо взрослых имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее", – сообщил Синегубов.

Днем 9 сентября российские войска массированно обстреляли Шевченковский и Холодногорский районы Харькова, предварительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

В результате обстрелов были повреждены пять многоэтажных жилых домов, три частных дома (один разрушен полностью), школа, детский сад, развлекательный центр, автозаправочная станция и несколько автомобилей.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что на местах прилетов вспыхнули пять пожаров. На ликвидации последствий обстрелов работали 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава ГСЧС, а также сотрудники саперной службы.

Сотрудники Харьковской областной прокуратуры начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Враг не способен противодействовать успешному продвижению ВСУ и мстит за это мирным харьковчанам. Будьте максимально осторожны", — написал в Telegram Синегубов.

Контекст:

Днем 8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что на харьковском направлении за последнее время освобождено более 20 населенных пунктов, общая площадь территории, возвращенной под контроль Украины на харьковском и южнобугском направлениях, составляет более 700 км².

В Генштабе Вооруженных сил Украины контрнаступление на харьковском направлении называют успешным. ВСУ продвинулись там почти на 50 км за три дня при поддержке местного населения, говорится в утренней сводке Генштаба, опубликованной 9 сентября. По словам Зеленского, с 1-го по 8 сентября ВСУ освободили 1000 км² украинской территории


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