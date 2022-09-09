Разбитые многоэтажки, пять пожаров и 14 раненых. Спасатели показали последствия дневного обстрела Харькова

По его словам, дети, получившие ранения, были госпитализированы, их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет.

"Четверо взрослых имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее", – сообщил Синегубов.

Днем 9 сентября российские войска массированно обстреляли Шевченковский и Холодногорский районы Харькова, предварительно, из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

В результате обстрелов были повреждены пять многоэтажных жилых домов, три частных дома (один разрушен полностью), школа, детский сад, развлекательный центр, автозаправочная станция и несколько автомобилей.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили, что на местах прилетов вспыхнули пять пожаров. На ликвидации последствий обстрелов работали 11 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава ГСЧС, а также сотрудники саперной службы.

Сотрудники Харьковской областной прокуратуры начали досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"Враг не способен противодействовать успешному продвижению ВСУ и мстит за это мирным харьковчанам. Будьте максимально осторожны", — написал в Telegram Синегубов.

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