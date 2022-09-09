Российские военные повредили и разрушили более 7,7 тыс. жилых домов в Харьковской области – Офис президента

В Харьковской области повреждены обстрелами 2788 многоэтажек и 4460 частных домов, отметил Тимошенко Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (архив)

Об этом 8 сентября в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В Харьковской области полностью разрушены 139 многоэтажек и 359 частных домов, – отметил он. – Повреждены обстрелами 2788 многоэтажек и 4460 частных домов".

По словам Тимошенко, восстановление жилищной инфраструктуры "требует и соответствующей ситуации безопасности" в регионе, поэтому пока нарабатывается план восстановительных работ.

19 августа Тимошенко говорил, что в Харьковской области повреждены 10 582 объекта критической инфраструктуры и жилищного фонда.

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