Российские военные повредили и разрушили более 7,7 тыс. жилых домов в Харьковской области – Офис президента

Об этом 8 сентября в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"В Харьковской области полностью разрушены 139 многоэтажек и 359 частных домов, – отметил он. – Повреждены обстрелами 2788 многоэтажек и 4460 частных домов".
По словам Тимошенко, восстановление жилищной инфраструктуры "требует и соответствующей ситуации безопасности" в регионе, поэтому пока нарабатывается план восстановительных работ.
19 августа Тимошенко говорил, что в Харьковской области повреждены 10 582 объекта критической инфраструктуры и жилищного фонда.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.