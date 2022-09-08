В результате российских обстрелов в Харьковской области за сутки есть пострадавшие, в том числе двухлетний ребенок – глава ОВА

В прошлые сутки оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области.

"После 2.00 от нескольких ударов оккупантов пострадали две женщины в Дергачевской общине Харьковского района. Пострадавшие госпитализированы со взрывчатыми и осколочными ранениями. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, возникли пожары. Кроме того, в течение суток медики госпитализировали двух человек в Чугуевском районе, одного – в Харьковском, троих – в Изюмском, среди них ребенок двух лет. Состояние пострадавших – среднее", – написал глава ОВА.

Также за прошлые сутки оккупанты нанесли пять ударов по инфраструктуре Харькова, пострадавших нет.

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