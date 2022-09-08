За сутки оккупанты нанесли пять ударов по инфраструктуре Харькова – глава ОВА

Синегубов сообщил, что оккупанты, по предварительным данным, снова применили комплексы С-300 Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"За сутки россияне нанесли пять ракетных ударов по инфраструктуре Харькова. После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно – снова применили ракеты комплекса С-300", – написал он.

Синегубов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры и помещения на территории производства.

По его словам, пострадавших нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)