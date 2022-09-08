За сутки оккупанты нанесли пять ударов по инфраструктуре Харькова – глава ОВА

"За сутки россияне нанесли пять ракетных ударов по инфраструктуре Харькова. После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам города. Предварительно – снова применили ракеты комплекса С-300", – написал он.
Синегубов сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры и помещения на территории производства.
По его словам, пострадавших нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.