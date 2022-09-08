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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове взрывы и сильный пожар. Оккупанты ударили по критически важному для города объекту – Терехов

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В Харькове сильный пожар на месте одного из прилетов
В Харькове сильный пожар на месте одного из прилетов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В ночь на 8 сентября российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову, сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Около 00.00 ракетные удары по Харькову. Один – в Салтовском районе, второй – в Холодногорском. В первом случае – предварительно по объекту, критически важному для нормального жизнеобеспечения города", – отметил он.

В Холодногорском районе, по информации Терехова, российские войска ударили по одному из предприятий Харькова.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал Терехов.

Позднее мэр добавил, что в Салтовском районе в месте попадания ракеты начался сильный пожар.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Так, 6 сентября около 9.15 российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова, предварительно, ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода (Россия). По информации прокуратуры, одна из российских ракет попала в крышу жилого пятиэтажного дома в Киевском районе Харькова и полностью разрушила три этажа. Вторая ракета попала во двор административного здания.

В ночь на 7 сентября россияне вновь обстреляли Харьков, пострадал объект инфраструктуры.

Контекст:

Россия начала открытое вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня.

По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3,5 тыс. ракет, часть из них была сбита ПВО.

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