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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сексуальная жизнь Путина, трудная зима, закупки оружия у Северной Кореи, Лиз Трасс, Харьков. Интервью Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Гордон говорил об:

  • уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании и новом британском премьере Лиз Трасс;
  • пророссийских митингах в некоторых европейских городах, в частности в Праге;
  • угрозе мировой ядерной войны;
  • ситуации на фронте и ежедневных обстрелах Харькова;
  • отопительном сезоне в Украине;
  • российских оккупантах и перехватах их разговоров с родственниками;
  • президенте РФ Владимире Путине;
  • своем новом интервью с российским бизнесменом, в прошлом – другом Путина Сергеем Пугачевым.

"В Праге, которая в 1968 году подверглась нападению со стороны СССР, выходят 70 тыс. ублюдков и требуют потепления отношений с Россией. Всех пророссийски настроенных людей надо гнать поганой метлой из Евросоюза", – сказал во время интервью Гордон.

Это пятое интервью Бацман с Гордоном, записанное в рамках нового формата.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

С 1996 года Гордон выпускает программу "В гостях у Дмитрия Гордона". За это время ее героями стали более 1100 человек – известные политики, военные, деятели культуры, науки, спортсмены из Украины и других стран. Интервью Гордона собирают миллионы просмотров. В общем у двух YouTube-каналов журналиста более 5,5 млн подписчиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, Чехия, Прага, Алеся Бацман, Борис Джонсон, война России против Украины, Сергей Пугачев, Лиз Трасс, российские оккупанты
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