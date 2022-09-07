Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Харькову и Змиеву, пострадавших нет – Синегубов

"Этой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова два ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших", – написал он.

Кроме этого, около 4.00 один ракетный удар оккупанты нанесли по Змиеву.

"Ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал", – сообщил Синегубов.

Об обстрелах Харькова ночью сообщал также мэр Игорь Терехов.