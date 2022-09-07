Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Харькову и Змиеву, пострадавших нет – Синегубов

"Этой ночью россияне нанесли по Немышлянскому району Харькова два ракетных удара. Одна из ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили. Вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших", – написал он.
Кроме этого, около 4.00 один ракетный удар оккупанты нанесли по Змиеву.
"Ракета попала в землю вблизи лечебного учреждения. К счастью, никто не пострадал", – сообщил Синегубов.
Об обстрелах Харькова ночью сообщал также мэр Игорь Терехов.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам ракетами, артиллерией, реактивными системами залпового огня. По подсчетам украинских властей, захватчики с начала войны выпустили по территории Украины более 3,5 тыс. ракет, часть из них была сбита ПВО.
На территории Харьковской области войска РФ находятся с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
Так, 6 сентября около 9.15 российские оккупационные войска обстреляли центр Харькова, предварительно, ракетами С-300, выпущенными с территории Белгорода (Россия). По информации прокуратуры, одна из российских ракет попала в крышу жилого пятиэтажного дома в Киевском районе Харькова и полностью разрушила три этажа. Вторая ракета попала во двор административного здания.