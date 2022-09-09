Оккупанты, "терпя позорные поражения на фронте", обстреливают Харьков и область, погибла женщина – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
"Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковской области! В Харькове наносят удары из реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе. Под ударами оккупантов Чугуевский район, к сожалению, в результате последнего обстрела одна женщина погибла", – написал руководитель ОВА в 23.01.
Синегубов призвал жителей региона "максимально находиться в укрытиях".
"Россияне поплатятся и уже отвечают за терроризм харьковчан", – резюмировал глава ОВА.
Вооруженные силы Украины 8 сентября взяли под контроль город Балаклея в Харьковской области. По словам президента Владимира Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе города Балаклея Изюмского района Харьковской области, в ходе которого откинули российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В сводке Генштаба ВСУ, опубликованной утром 7 сентября, отмечается, что подразделения частных военных компаний, которые воюют против Украины в составе российского контингента, понесли значительные потери, в частности – в Харьковской области. "Отдельные подразделения насчитывают более 40% тяжелоранеными и убитыми", – сказано в сообщении Генштаба.
По данным ISW на утро 8 сентября, ВСУ продвинулись минимум на 20 км в Харьковской области.
В Генштабе ВСУ рассказали 8 сентября, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении.