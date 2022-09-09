Оккупанты, "терпя позорные поражения на фронте", обстреливают Харьков и область, погибла женщина – ОВА

В Харькове зафиксированы попадания в Салтовском районе, рассказал Синегубов Фото: Олег Синєгубов / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Оккупанты, терпя позорные поражения на фронте, продолжают терроризировать мирное население Харьковской области! В Харькове наносят удары из реактивных систем залпового огня, зафиксированы попадания в Салтовском районе. Под ударами оккупантов Чугуевский район, к сожалению, в результате последнего обстрела одна женщина погибла", – написал руководитель ОВА в 23.01.

Синегубов призвал жителей региона "максимально находиться в укрытиях".

"Россияне поплатятся и уже отвечают за терроризм харьковчан", – резюмировал глава ОВА.

Вооруженные силы Украины 8 сентября взяли под контроль город Балаклея в Харьковской области. По словам президента Владимира Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины.

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