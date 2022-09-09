Контрнаступление ВСУ. За три дня защитники продвинулись на 50 км на харьковском направлении, военные РФ дезертируют – Генштаб

"Силы обороны ведут успешное контрнаступление на харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные cилы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за три дня", – сказано в сообщении.

Согласно данным разведки, отдельные подразделения оккупационных войск понесли значительные потери и пытаются эвакуировать раненых и поврежденную военную технику в районы Ольховатки и Бородоярского Харьковской области (недалеко от освобожденной Балаклеи).

"Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию Российской Федерации. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев", – говорится в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)