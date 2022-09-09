Контрнаступление ВСУ. За три дня защитники продвинулись на 50 км на харьковском направлении, военные РФ дезертируют – Генштаб

"Силы обороны ведут успешное контрнаступление на харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные cилы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за три дня", – сказано в сообщении.
Согласно данным разведки, отдельные подразделения оккупационных войск понесли значительные потери и пытаются эвакуировать раненых и поврежденную военную технику в районы Ольховатки и Бородоярского Харьковской области (недалеко от освобожденной Балаклеи).
"Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию Российской Федерации. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев", – говорится в сводке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 198-е сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. В начале апреля российские войска были изгнаны ВСУ из северных областей страны.
8 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные за последнее время освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении, продвинулись на краматорском и славянском.
Кроме того, начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что в конце августа ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
С 1-го по 8 сентября ВСУ освободили от российской оккупации более 1 тыс. км² территории Украины, сообщил президент Владимир Зеленский.