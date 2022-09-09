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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли четыре ракетных и 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в Украине, есть жертвы – Генштаб ВСУ

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Оккупанты нанесли авиаудары по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты нанесли авиаудары по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение суток 8 сентября нанесли четыре ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков.

Об этом 8 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.13, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в результате ракетных обстрелов есть жертвы среди гражданского населения.

Кроме того, россияне нанесли 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки, добавили в Генштабе.

"Оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в течение недели РФ выпустила по Украине 34 крылатые ракеты и 47 управляемых авиационных ракет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02AtN3grTtWFNGJXAMVQe726HreWKKt87Zvd8brNLjs1vn5xoeMkCUnJGmvUR6bhC6l

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

Российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Генштаб ВСУ, авиация, Константиновка, РСЗО, Красногоровка, жертвы, РСЗО Ураган, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Новомихайловка, российские военные, российские оккупанты, Березнеговатое
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