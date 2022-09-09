Россияне за сутки нанесли четыре ракетных и 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в Украине, есть жертвы – Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли авиаудары по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом 8 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.13, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в результате ракетных обстрелов есть жертвы среди гражданского населения.

Кроме того, россияне нанесли 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки, добавили в Генштабе.

"Оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в течение недели РФ выпустила по Украине 34 крылатые ракеты и 47 управляемых авиационных ракет.

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