Россияне за сутки нанесли четыре ракетных и 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в Украине, есть жертвы – Генштаб ВСУ

Об этом 8 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.13, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что в результате ракетных обстрелов есть жертвы среди гражданского населения.
Кроме того, россияне нанесли 15 авиаударов по военным и гражданским объектам в районах Темировки, Красногоровки, Владимировки и Новомихайловки, добавили в Генштабе.
"Оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган" по населенным пунктам Серебрянка, Платоновка и Таврическое", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, в течение недели РФ выпустила по Украине 34 крылатые ракеты и 47 управляемых авиационных ракет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.
Российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.