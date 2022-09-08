В течение недели РФ выпустила по Украине 34 крылатые ракеты и 47 управляемых авиационных ракет – Генштаб ВСУ

"В течение недели противником осуществлено 34 пуска крылатых ракет, осуществлен пуск 47 управляемых авиационных ракет. Поражению подвергались объекты военной и гражданской инфраструктуры", – сказал Громов.

В то же время, отметил он, в течение трех последних суток, с 5-го по 7 сентября, воины зенитно-ракетных подразделений Воздушных сил и подразделения ПВО Сухопутных войск уничтожили шесть крылатых ракет (пять ракет Х-101 и одну "Искандер"), а также одну управляемую авиационную ракету общей стоимостью $68,3 млн.

"Отминусовали пару российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и ударный вертолет Ми-24. Воинами-десантниками 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и зенитчиками 38-го зенитно-ракетного полка при помощи ПЗРК Stinger и "Игла" были уничтожены три штурмовика Су-25 "Грач" на $22 млн", – рассказал Громов.

Также, по его словам, за это время были уничтожены восемь беспилотников "Орлан", корректировавших вражеский огонь.

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