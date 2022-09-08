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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В течение недели РФ выпустила по Украине 34 крылатые ракеты и 47 управляемых авиационных ракет – Генштаб ВСУ

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Часть российских ракет сбивает украинская ПВО
Часть российских ракет сбивает украинская ПВО
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские военные за прошедшую неделю использовали для ударов по Украине ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также противокорабельные ракеты "Оникс". Об этом сказал 8 сентября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, который транслировало Военное телевидение Украины.

"В течение недели противником осуществлено 34 пуска крылатых ракет, осуществлен пуск 47 управляемых авиационных ракет. Поражению подвергались объекты военной и гражданской инфраструктуры", – сказал Громов.

В то же время, отметил он, в течение трех последних суток, с 5-го по 7 сентября, воины зенитно-ракетных подразделений Воздушных сил и подразделения ПВО Сухопутных войск уничтожили шесть крылатых ракет (пять ракет Х-101 и одну "Искандер"), а также одну управляемую авиационную ракету общей стоимостью $68,3 млн.

"Отминусовали пару российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 и ударный вертолет Ми-24. Воинами-десантниками 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и зенитчиками 38-го зенитно-ракетного полка при помощи ПЗРК Stinger и "Игла" были уничтожены три штурмовика Су-25 "Грач" на $22 млн", – рассказал Громов.

Также, по его словам, за это время были уничтожены восемь беспилотников "Орлан", корректировавших вражеский огонь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Российские военные выпустили по Украине с начала войны 3,5 тыс. ракет, сообщило 4 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Теги: Генштаб ВСУ, ПВО, война России против Украины, ракеты, ракета, Алексей Громов
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