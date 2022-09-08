В Черном море россияне сосредоточили два носителя с 16 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

"В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более 10 кораблей и катеров. На боевом дежурстве – два ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет "Калибр", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины.