ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черном море россияне сосредоточили два носителя с 16 ракетами "Калибр" – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили по Украине более 3 тыс. ракет
С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили по Украине более 3 тыс. ракет
Фото: EPA

В Черном море российские оккупанты сосредоточили носители с 16 ракетами "Калибр". Об этом сообщил в Facebook 8 сентября пресс-центр оперативного командования "Юг".

"В акватории Черного моря корабельная группировка вражеских сил состоит из более 10 кораблей и катеров. На боевом дежурстве – два ракетоносителя в готовности к пуску 16 крылатых ракет "Калибр", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/484415543225219/

Контекст:

29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Черное море, война России против Украины, ракеты, корабли
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Простой, вкусный и полезный рецепт". Хименес-Браво приготовил хумус с авокадо
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
"Красивая пара". Никитюк снялась в обнимку с Поворознюком. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
Амаль и Джордж Клуни посетили премьеру комедии "Билет в рай" в Лондоне. Фото
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
"Деградация полная". Гордон показал, как вернувшийся из Украины россиянин устроил дома "бои без правил"
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
48-летняя Наталья Кличко снялась в постели. Фото
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Мы понимали, что это шанс. Это как стадный инстинкт". Loboda заявила, что работала в РФ, потому что ей не сказали, что это "плохой путь"
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
"Любовь и честность спасут мир". Дорофеева снялась в широкой футболке
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
49-летняя Клум покружилась перед камерой в платье с огромным разрезом
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина Украина
Режиссер Манский: Единственное, что есть в позитиве из-за войны – я окончательно определился, что для меня Родина – Украина
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
"Каждый эпизод содержит новые песни, под которые будет танцевать вся семья". Netflix заявила о перезапуске "Телепузиков"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (138972)
2
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (135866)
3
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (129467)
4
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (117116)
5
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (114345)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (101651)
7
"Хайп разводят". Дорофеева высказалась после публичного высмеивания бывшим мужем ее романа с Кацуриным (78150)
8
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (62416)
 
 
 
 