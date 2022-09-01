"Десант с повестки дня снимается". Жданов ответил на вопрос, есть ли у оккупантов силы для захвата Одессы

Российский десант вряд ли способен высадиться у Одессы, которая прикрыта ракетами Harpoon, считает Жданов Фото: wikipedia.org

По мнению Жданова, вопрос высадки российского десанта с целью захвата Одессы с повестки дня можно пока снять.

"Пока у нас на боевом дежурстве стоит [противокорабельный] комплекс Harpoon, а он у нас стоит там, поэтому они в зону поражения комплекса не пойдут. Они прекрасно понимают, что мы их потопим", – заявил эксперт.

Он утверждает, что сейчас Великобритания передает Украине подводные беспилотники для обеспечения безопасности судоходства в юго-западной части Черного моря и, в частности, для выполнения зерновой сделки.

"Кстати, первый миллион тонн [агропродукции] уже ушел, по данным нашего правительства. И мы с помощью беспилотников даже теперь сможем отслеживать подводные лодки", – сообщил эксперт.

Он уточнил, что британцы не называют тип подводного беспилотника, который, по его информации, окажется на вооружении Украины.

"Сейчас трудно сказать, какие тактико-технические характеристики, но если он предназначен для поиска в том числе и мин, то подводную лодку он наверняка может обнаружить. Так что русские не могут подкрасться незаметно, чтобы подойти к Одессе. Поэтому десант снимается с повестки дня", – уверен Жданов.

Атаковать же Одессу с суши у российских войск по-прежнему нет возможности, считает он.

"Ну а сухопутная группировка – на правом берегу [Днепра] она заперта", – подытожил эксперт.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 28 мая заявил, что переданных Украине ракет Harpoon хватит, чтобы потопить весь Черноморский флот РФ. 15 июня пресс-служба Пентагона сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи США на $1 млрд Украина получит еще две системы береговой обороны Harpoon. Точное количество комплексов, которые получила Украина, не называется.

В управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщали, что подбитый 17 июня и впоследствии затонувший недалеко от острова Змеиный буксир МФ РФ "Василий Бех" был атакован ракетами Harpoon. Это было первое боевое применение системы, поставленной в Украину союзниками, отметили в страткоме.

26 июля британская разведка сообщала, что РФ воспринимает украинские противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

Черноморский флот РФ испытывает трудности с эффективным контролем моря, сообщила 16 августа британская разведка.

30 августа ряд западных чиновников подтвердил изданию Politico, что ЧФ РФ разбит и используется только в обороне.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 1 сентября украинские защитники уничтожили 15 кораблей и катеров оккупантов, в том числе большой десантный корабль "Саратов" и флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва".

Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью

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