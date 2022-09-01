За время войны в Черном море погибли десятки тысяч дельфинов – эколог

"Несколько недель наше любимое Черное море не выносило мертвых дельфинов на пляжи. [...] И вот снова на днях мы нашли в пределах "Тузловских лиманов" погибших дельфинов на песчаной косе и в море. Два дельфина белобочки и три азовки. А наши друзья, стоящие на побережье подальше на север Черного моря, дали информацию еще о трех погибших дельфинах белобочках", – написал Русев.

По его словам, причина гибели дельфинов в Черном море – гидролокаторы, которые используют российские оккупационные войска.

"В результате использования гидролокаторов (сонаров) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму. Такое бешеное насыщение черноморской среды гидролокаторами привело к очередной гибели дельфинов", – написал Русев.

Также он подчеркнул, что море выбрасывает на берег лишь около 5% всех погибших животных. Остальные 95% уходят на дно моря и ученые не могут их зарегистрировать.

"Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли десятки тысяч дельфинов", – сказал эколог.