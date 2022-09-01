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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За время войны в Черном море погибли десятки тысяч дельфинов – эколог

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В Одесской области на берег вынесло мертвых дельфинов
В Одесской области на берег вынесло мертвых дельфинов
Фото: Иван Русев / Facebook

На побережье Черного моря обнаружили восемь погибших дельфинов. Об этом 1 сентября на своей странице в Facebook рассказал эколог, руководитель исследовательского департамента национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) Иван Русев.

"Несколько недель наше любимое Черное море не выносило мертвых дельфинов на пляжи. [...] И вот снова на днях мы нашли в пределах "Тузловских лиманов" погибших дельфинов на песчаной косе и в море. Два дельфина белобочки и три азовки. А наши друзья, стоящие на побережье подальше на север Черного моря, дали информацию еще о трех погибших дельфинах белобочках", – написал Русев.

По его словам, причина гибели дельфинов в Черном море – гидролокаторы, которые используют российские оккупационные войска.

"В результате использования гидролокаторов (сонаров) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации, они получают мощную акустическую травму. Такое бешеное насыщение черноморской среды гидролокаторами привело к очередной гибели дельфинов", – написал Русев.

Также он подчеркнул, что море выбрасывает на берег лишь около 5% всех погибших животных. Остальные 95% уходят на дно моря и ученые не могут их зарегистрировать.

"Они не доступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли десятки тысяч дельфинов", – сказал эколог.

https://www.facebook.com/rusevivan/posts/pfbid02ajBHqvAJxxuHcR1Nj4QWrjB2gh3LrbiK2ft6rhP2t8pd6nqKadh4eiJhXNSu5x2pl

Контекст:

В апреле Русев писал, что на побережье Черного моря начали находить мертвых дельфинов.

Эксперты осмотрели погибших животных и установили, что на них нет следов сеток или отрезанных хвостов.

Теги: Россия, Украина, Одесса, война, животные, оккупация, ученые, война России против Украины, берег, дельфины, природа, войска, море
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