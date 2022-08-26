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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Наша ферма горела, взрывалась, животные убегали". Сотрудник экофермы под Киевом рассказал свою историю музею "Голоса Мирных"

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Мащенко: Я родился в Крыму, моя мама россиянка. Но во время войны у меня появилась ненависть к таким людям, и ничего больше
Мащенко: Я родился в Крыму, моя мама – россиянка. Но во время войны у меня появилась ненависть к таким людям, и ничего больше
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

Российские оккупанты впервые обстреляли экоферму, расположенную в селе Ясногородка Киевской области, 27 февраля. Тогда погибли восемь страусов и несколько баранов, а сотрудники, которые успели спрятаться в укрытии, насчитали 18 взрывов. Историю о том, как люди во время обстрелов спасали обитающих на ферме животных, рассказал для музея "Голоса Мирных" замдиректора экопарка Александр Мащенко.

По словам Мащенко, спустя несколько дней после первого обстрела на ферму прибыли бойцы теробороны и создали блокпост, приказав сотрудникам срочно эвакуироваться. Чтобы оставшиеся животные и птицы могли спрятаться, их выпустили из вольеров.

На следующий день в село вошли российские оккупанты – тогда погибло пятеро украинских защитников.

"Мы узнали, что вся наша ферма горела, взрывалась, животные убегали. Я попросил знакомого из дачного поселка рядом приходить и кормить животных. Он рассыпал комбикорм, наливал воду", – вспоминает Мащенко.

По словам замдиректора, самые страшные дни были тогда, когда у сотрудников не было возможности помочь своим подопечным.

Когда начались сильные обстрелы, кормить животных было уже некому, некоторые животные погибли. Мащенко отмечает, что благодаря тому, что животных выпустили из вольеров, часть из них смогла скрыться в лесу и выжила.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов ферму разминировали, оставшихся животных вывезли в безопасное место, после чего сотрудники приступили к восстановлению.

Мащенко рассказал, что некоторых животных находили в 20 км от фермы – они были избиты, обгоревшие. Убитых похоронили.

"Я родился в Крыму, моя мама – россиянка. Но во время войны у меня появилась ненависть к таким людям, и ничего больше", – резюмировал Мащенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 25 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: животные, блокпост, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты
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