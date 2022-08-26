"Наша ферма горела, взрывалась, животные убегали". Сотрудник экофермы под Киевом рассказал свою историю музею "Голоса Мирных"

Мащенко: Я родился в Крыму, моя мама – россиянка. Но во время войны у меня появилась ненависть к таким людям, и ничего больше Скриншот: civilvoicesmuseum.org

По словам Мащенко, спустя несколько дней после первого обстрела на ферму прибыли бойцы теробороны и создали блокпост, приказав сотрудникам срочно эвакуироваться. Чтобы оставшиеся животные и птицы могли спрятаться, их выпустили из вольеров.

На следующий день в село вошли российские оккупанты – тогда погибло пятеро украинских защитников.

"Мы узнали, что вся наша ферма горела, взрывалась, животные убегали. Я попросил знакомого из дачного поселка рядом приходить и кормить животных. Он рассыпал комбикорм, наливал воду", – вспоминает Мащенко.

По словам замдиректора, самые страшные дни были тогда, когда у сотрудников не было возможности помочь своим подопечным.

Когда начались сильные обстрелы, кормить животных было уже некому, некоторые животные погибли. Мащенко отмечает, что благодаря тому, что животных выпустили из вольеров, часть из них смогла скрыться в лесу и выжила.

После освобождения Киевской области от российских оккупантов ферму разминировали, оставшихся животных вывезли в безопасное место, после чего сотрудники приступили к восстановлению.

Мащенко рассказал, что некоторых животных находили в 20 км от фермы – они были избиты, обгоревшие. Убитых похоронили.

"Я родился в Крыму, моя мама – россиянка. Но во время войны у меня появилась ненависть к таким людям, и ничего больше", – резюмировал Мащенко.

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