"Когда погибли семь заводчан, я плакал". Экс-директор Авдеевского коксохимического завода поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"

По словам Магомедова, помогая людям покинуть город, ему приходится их уговаривать, так как многие говорят, что им некуда выезжать.
"Я все время говорю: "Езжайте. Езжайте, потому что поставлена задача уничтожить город, и она выполняется", – рассказал он. – Когда в Авдеевке погибли семь заводчан, я плакал... Большинство из них ты знаешь в лицо, кого-то знаешь по имени, знаешь, чем он занимался".
Магомедов также признался, что некоторые из его близких, которые проживают в Дагестане, отказалась воевать против Украины и были осуждены за это.
Нардеп подчеркнул, что не представляет, что однажды сможет поехать в РФ, население которой поддерживает войну. Он уверен, что этого прощать нельзя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 25 тыс. историй.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.