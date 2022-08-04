"Когда погибли семь заводчан, я плакал". Экс-директор Авдеевского коксохимического завода поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Магомедов: Я все время говорю: "Езжайте. Езжайте, потому что поставлена задача уничтожить город, и она выполняется" Скриншот: civilvoicesmuseum.org

По словам Магомедова, помогая людям покинуть город, ему приходится их уговаривать, так как многие говорят, что им некуда выезжать.

"Я все время говорю: "Езжайте. Езжайте, потому что поставлена задача уничтожить город, и она выполняется", – рассказал он. – Когда в Авдеевке погибли семь заводчан, я плакал... Большинство из них ты знаешь в лицо, кого-то знаешь по имени, знаешь, чем он занимался".

Магомедов также признался, что некоторые из его близких, которые проживают в Дагестане, отказалась воевать против Украины и были осуждены за это.

Нардеп подчеркнул, что не представляет, что однажды сможет поехать в РФ, население которой поддерживает войну. Он уверен, что этого прощать нельзя.

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