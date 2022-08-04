ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда погибли семь заводчан, я плакал". Экс-директор Авдеевского коксохимического завода поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Магомедов: Я все время говорю: "Езжайте. Езжайте, потому что поставлена задача уничтожить город, и она выполняется"
Магомедов: Я все время говорю: "Езжайте. Езжайте, потому что поставлена задача уничтожить город, и она выполняется"
Скриншот: civilvoicesmuseum.org

В прошлом директор Авдеевского коксохимического завода, а сейчас народный депутат Украины Муса Магомедов после полномасштабного вторжения РФ в Украину помогает эвакуироваться жителям обстреливаемой российскими оккупантами Авдеевки Донецкой области. Свою историю он рассказал музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Магомедова, помогая людям покинуть город, ему приходится их уговаривать, так как многие говорят, что им некуда выезжать.

"Я все время говорю: "Езжайте. Езжайте, потому что поставлена задача уничтожить город, и она выполняется", – рассказал он. – Когда в Авдеевке погибли семь заводчан, я плакал... Большинство из них ты знаешь в лицо, кого-то знаешь по имени, знаешь, чем он занимался". 

Магомедов также признался, что некоторые из его близких, которые проживают в Дагестане, отказалась воевать против Украины и были осуждены за это. 

Нардеп подчеркнул, что не представляет, что однажды сможет поехать в РФ, население которой поддерживает войну. Он уверен, что этого прощать нельзя.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 25 тыс. историй.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-509-00.

Теги: депутаты, Авдеевка, Дагестан, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, музей
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
Тоня Матвиенко показала, как выглядит дом ее матери и их трогательную встречу после разлуки
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Прошло 18 лет, как я встретила тебя". Самый молодой премьер-министр Финляндии Санна Марин показала свадебное фото
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Сейчас Украина отчаянно нуждается в помощи". Осборн анонсировал премьеру нового альбома в цветах украинского флага
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
"Это тот случай, когда намного лучше оригинала". Цибульская исполнила песню Loboda на украинском языке. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
  "Наречена". Финалист "Голос. Діти" Yaktak выпустил новую песню. Видео
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Приходько показала свои архивные снимки в позе, как у Зеленской в фотосессии для Vogue
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Проживающая в Германии жена Кличко рассказала, как помогает детям из Украины
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
Арестович после дня рождения показал себя в образе Дункана Маклауда. Фото
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"В победе Украины я заинтересован как никто другой". Кулеба рассказал, где сейчас находятся его дети
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Гусеница или сарделька?" Каминская снялась в сильно облегающей одежде
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов". Хименес-Браво поделился рецептом баклажанов по-сицилийски
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Спасибо ВСУ за каждый день". Федишин показала, как танцевала с украинскими военными на своем концерте. Видео
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
"Фантазер. Днище". Муж Собчак заявил о "радушии и доброжелательности" к россиянам в мире. В сети отреагировали
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка в бикини. Фото
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
"Приобрела квартиру в очень неудачном месте". Таран рассказала, почему боится возвращаться в Украину
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
  "Мені пощастить". Экс-участник Yuko Стас Королев презентовал клип, состоящий из Google-запросов украинцев после начала войны. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Каменских в шортах повторила позу Зеленской из фотосессии для Vogue. Фото (308312)
2
"Буква Z говном на стене в туалете". Гордон показал, как выглядит "русский мир" (154720)
3
49-летняя Клум в узких плавках расставила ноги перед объективом. Видео (80154)
4
Экс-супруг Ани Лорак снялся в спущенных с живота плавках, а его девушка – в бикини. Фото (77464)
5
"Мы с Дашей решили это сказать". Dantes записал совместное видео с женой нового бойфренда Дорофеевой (74055)
6
"Параметры тела – из рая". 40-летняя Мейхер снялась в сильно облегающем топе (61502)
7
Проживающая в Великобритании звезда "Женского квартала" Сопонару засветила на новом селфи значок с украинской символикой (53965)
8
"Хочу, чтобы не осуждали". Ребрик показала, как выглядит ее дом во время дождя, и призвала находить для себя "маленькие радости". Видео (46610)
 
 
 
 